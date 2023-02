Luego de dos años de no realizarse el evento debido a la pandemia de la COVID-19, el Anfiteatro de la Quinta Vergara volverá a abrir sus puertas para la edición número 62 del “Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar”, la cual reúne a importantes artistas internacionales.

El regreso del festival emocionó a los amantes del evento, por lo que el gobierno de Viña del Mar ha puesto todos sus esfuerzos en completar una gran cartelera para el 2023, año en el que regresa, esta vez de manera exclusiva por un servicio de streaming para Latinoamérica.

Sin embargo, a pocos días del inicio del evento, la organización ha sufrido hasta tres bajas, lo cual lo pone en el centro de las críticas por parte del “Monstruo de la Quinta Vergara”.

El festival internacional inicia el próximo 24 de febrero (Foto: Festival Viña del Mar).

LAS BAJAS DE “VIÑA 2023″

En declaraciones para el canal Mega de Chile, el irreverente comediante y actor Daniel Alcaíno, más conocido como “Yerko Purchento”, confirmó que se retiraba del evento internacional debido a que la organización no había cumplido con el único requerimiento que solicitó, y que habían admitido.

De acuerdo con el humorista, la organización “no cumplió nuestra única condición”, la cual era ser parte de una jornada en la que se presentaran artistas populares entre el público adulto y no el juvenil, algo que se alteró tras la cancelación de Maná.

Para cubrir el vacío de la banda mexicana, la organización decidió convocar a las argentinas Tini Stoessel y Emilia Mernes, grandes exponentes de la música urbana, pero con muy poca identificación con el tipo de público que solicitó Yerko, incumpliendo así la única petición.

“Queríamos estar ahí, teníamos un buen show para hacer reír a la gente, pero no están las condiciones, ya que el nuevo público para esa jornada será más adolescente y yo no hago ese tipo de humor”, indicó el comediante.

Aunque solicitó cambiar su show a la jornada siguiente, en la que estaría el mexicano Alejandro Fernández y la banda chilena de rock progresivo Los Jaivas, las constantes negativas terminaron por llevarlos a renunciar.

“Estamos tristes, decepcionados, nuestra petición no fue escuchada. Con la desesperación de contratar se arma esta parrilla con dos artistas adolescentes o juveniles, como quieran llamarlo, pero que no tiene que ver con el público de nosotros. Incluso nosotros sugiriendo lo que veíamos como única posibilidad, que los dos únicos dos artistas que yo conozco con mis 50 años son Alejandro Fernández y Los Jaivas, pero está otra comediante y ella está en todo su derecho (de no cambiar su programación) y lo respeto”, añadieron.

LA SALIDA DE MAURICIO CORREA

Otra baja que sufre la organización de Viña 2023 es la de Mauricio Correa, el productor ejecutivo de Canal 13, la cadena responsable de transmitir el evento para Chile, quien presentó su renuncia.

Según dieron a conocer medios locales, radio ADN, la decisión del director de televisión guardaría relación con la inesperada baja de Yerko Puchento, la cual no habría caído bien en el ejecutivo.

Por el momento, ni el productor ni la organización han revelado los motivos, más allá de confirmar la salida de Correa, por lo que se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas.