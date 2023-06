Con el estreno de títulos como “Air” en Prime Video, no resulta extraño que otras plataformas de streaming empiecen a lanzar películas sobre los orígenes de famosos productos que han hecho historia en la cultura pop. “Flamin’ Hot” hablará sobre los deliciosos, pero picantes Cheetos y aquí te contamos todo lo que debes saber.

La cinta está dirigida por Eva Longoria la actriz de “Desperate Housewives” que también ha estado detrás de cámaras en algunos episodios de “Why Women Kill”, “Black-ish” y “Jane the Virgin”. Además, el guion fue realizado por Lewis Colick y Linda Yvette.

Mientras tanto, el reparto incluye a figuras como Jesse Garcia (“Quinceañera”), Annie Gonzalez (“Gentefied”), Dennis Haysbert (“24″) y Tony Shalhoub (”The Marvelous Mrs. Maisel”).

Richard Montañez trabajaba para Frito Lays (Foto: Hulu y Disney+)

¿DE QUÉ TRATA “FLAMIN’ HOT”?

¿Sabías cómo se crearon los deliciosos Flamin Hot Cheetos? ¿Sabes quién estuvo detrás de su invento? “Flamin’ Hot” te sorprenderá cómo la comida mexicana influyó en crear uno de los piqueos más populares del mundo.

De acuerdo a la sinopsis oficial de la película: “es la inspiradora historia de Richard Montañez, el conserje de Frito Lay que canalizó su herencia y educación mexicoamericana para convertir los icónicos Flamin’ Hot Cheetos en un refrigerio que revolucionó la industria alimentaria y se convirtió en un fenómeno mundial de la cultura pop”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “FLAMIN’ HOT”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “FLAMIN’ HOT”?

“Flamin’ Hot” está programada para estrenarse el viernes 9 de junio de 2023 a las 3 a.m. ET o 12 am PT.

La película estará disponible en diversas plataformas de streaming, dependiendo de su ubicación geográfica.

¿CÓMO VER “FLAMIN’ HOT”?

Debido a que “Flamin’ Hot” se lanzará a través de Hulu, una plataforma de streaming que solo tiene licencia en Estados Unidos, se utilizará los convenios con otros portales para hacer llegar la película a otras partes del mundo.

En Estados Unidos se estrenará por Hulu

se estrenará por Hulu En Latinoamérica se estrenará por Star+

se estrenará por Star+ En España se estrenará por Disney+

Además, la cinta no tendrá un estreno en salas de cine, pues será un lanzamiento exclusivamente de streaming.