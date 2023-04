“Florida Man” (“Un hombre de florida” en español) es una serie limitada de Netflix creada por Donald Todd, quien se desempeña como productor ejecutivo junto a Jason Bateman, Michael Costigan y Miguel Arteta. La ficción que cuenta con siete episodios se estrenará el 13 de abril de 2023.

La serie protagonizada por Édgar Ramírez sigue a un expolicía que se ve obligado a regresar a su estado natal de Florida para encontrar a la novia fugitiva de un mafioso de Filadelfia. La historia se sumerge en una red de mentiras, asesinatos, engaños, traumas familiares y la búsqueda del oro perdido hace mucho tiempo.

Anthony LaPaglia, Abbey Lee, Otmara Marrero, Lex Scott Davis, Emory Cohen e Isaiah Johnson también son parte del elenco principal de “Florida Man”, que fue filmada en Wilmington, Carolina del Norte. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “FLORIDA MAN”

1. Edgar Ramírez como Mike Valentine

Edgar Ramírez, recordado por películas como “Yes Day”, “Joy”, “Jungle Cruise”, “Bright”, “Gold” y “Hands of Stone”, y por series como “Dr. Death, The Undoing” y “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, da vida a Mike Valentine, expolicía que está tratando de corregir los errores que cometió durante su lucha con un problema con el juego, uno que rompió su matrimonio con Iris, lo vinculó a Moss y finalmente lo llevó a buscar a Delly.

Edgar Ramírez como Mike Valentine en la serie "Florida Man" (Foto: Netflix)

2. Anthony LaPaglia como Sonny Valentine

Anthony LaPaglia, conocido por su papel ganador del Globo de Oro en el drama “Sin rastro” y su papel ganador del Emmy en “Frasier”, interpreta a Sonny Valentine, un viudo y jefe de policía jubilado. De acuerdo con la descripción de Netflix, Sonny “sigue cometiendo transacciones ilegales bajo el radar, por lo que no es de extrañar que Mike no confíe en él, especialmente porque es su padre. Cuando Sonny no está tramando estafas, pasa sus días trabajando en un restaurante en un muelle”.

Anthony LaPaglia como Sonny Valentine en la serie "Florida Man" (Foto: Netflix)

3. Abbey Lee como Delly West

En “Florida Man”, Abbey Lee, que participó en la serie “Lovecraft Country” y en películas como “Old”, “The Forgiven” y “Mad Max: Fury Road”, asume el rol de Delly West, quien huye de Filadelfia a Florida para escapar de su novio. “Mike la rastrea para llevarla de regreso a Moss y descubre que ella es mucho más de lo que esperaba”.

Abbey Lee como Delly West en la serie "Florida Man" (Foto: Netflix)

4. Otmara Marrero como Patsy

Otmara Marrero, que apareció en producciones como “Jackass Forever”, “Clementine”, “Graceland”, “Connecting” y “StartUp”, es la encargada de interpretar a Patsy, la hermana de Mike. “Ella está haciendo malabarismos con miembros de una familia criminal, un esposo que habla demasiado y una hija con actitud. No está moviendo los hilos como su hermano o su padre, pero sus manos tampoco están completamente limpias”.

Otmara Marrero como Patsy en la serie "Florida Man" (Foto: Netflix)

5. Lex Scott Davis como Iris

Lex Scott Davis, conocido por protagonizar la película “Toni Braxton: Unbreak My Heart” y por papeles recurrentes en la serie de televisión como “Rebel”, “The L Word: Generation Q” y “Training Day”, da vida a Iris, una detective y ex de Mike. “Cuando su jefe descubre un posible conflicto de intereses en un caso que involucra a Mike, Iris es retirada del proyecto. Aun así, Iris todavía está decidida a llegar al fondo de las cosas”.