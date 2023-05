Christian Nodal es un artista mexicano cuyo nombre no solamente es recordado por haber sido la pareja de Belinda, sino también por tener una gran trayectoria en el mundo de la música regional y ya se prepara para regresar a los escenarios con un nuevo tour. El lugar elegido para esta nueva gira es Estados Unidos.

Christian Nodal llegará al país norteamericano promocionando su “Foraji2 Tour 2023″ donde encantará a sus millones de fans con sus clásicos temas musicales que a lo largo de los años han llegado al corazón de su público.

Serán 30 las ciudades de Estados Unidos donde se presentará Nodal en un espectáculo considerado como único, impresionante y renovado. Así, algunas de las ciudades más importantes como Los Ángeles, Chicago, Las Vegas o Miami podrán disfrutar de un evento pensado para los fans.

Christian Nondal sorprenderá a todo su público en Estados Unidos (Foto: jgmusicoficial_/Instagram)

¿CUÁNDO INICIA EL TOUR “FORAJI2″?

Todos los fans de Christian Nodal deben tener en cuenta que el “Foraji2 Tour 2023″ iniciará el próximo 25 de agosto y el famoso cantante realizará 31 presentaciones (fechas) donde demostrará por qué es considerado el referente de la música regional.

CIUDADES Y FECHAS DE LOS CONCIERTOS

Agosto

Viernes 25 - California

Sábado 26 - California

Domingo 27 - Arizona

Jueves 31 - New Orleands

Septiembre

Sábado 2 - Illinois

Domingo 3 - Indiana

Jueves 21 - Texas

Viernes 22 - Texas

Sábado 23 - Texas

Domingo 24 - Texas

Jueves 28 - California

Viernes 29 - California

Sábado 30 - California

Octubre

Domingo 1 - California

Jueves 5 - Georgia

Viernes 3 - Florida

Sábado 7 - Florida

Jueves 12 - Colorado

Viernes 13 - Utah

Sábado 14 Nevada

Domingo 15 - California

Miércoles 18 - Washington

Jueves 19 - Oregon

Sábado 21 - California

Domingo 22 - California

Noviembre

Viernes 3 - Connecticut

Sábado 4 - Washington

Domingo 5 - Masachusetts

Viernes 10 - Nueva York

Sábado 11 - Nueva Jersey

Domingo 12 - Pensilvania

Las fechas de las presentaciones de Christian Nondal (Foto: jgmusicoficial_/Instagram)

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN NODAL SOBRE EL NUEVO TOUR?

Se espera que a los recitales acudan miles de personas debido a que el artista mexicano ha conseguido gran notoriedad y popularidad en varias partes del mundo.

“Estar en el escenario y compartir mi música con los fans es donde más me siento yo. No veo la hora de estar con mi gente para mostrarles este nuevo show que tendrá muchas sorpresas y, por supuesto, mucha música que pone la cultura mexicana en alto, donde merece estar”, dijo Nodal según Rolling Stone.

¿CÓMO ADQUIRIR LAS ENTRADAS?

Según el portal Az central, las personas que sean usuarias de la plataforma Amazon Music tendrán la posibilidad de acceder a la preventa entre los días 10 y 13 de mayo.

Para ello deberán descargar la app respectiva y se les enviará un código. Tras ello deberán entrar a la página https://cmnevents.com/

Christian Nodal tiene una larga trayectoria en la música (Foto: CNM Eventos)

