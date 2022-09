El cantante Christian Nodal ha dado de qué hablar nuevamente por una canción. Primero fue cuando cantó un tema con un fan, el cual terminó con un insulto a Belinda y ahora por haberle dedicado uno a Cazzu, su actual pareja, aunque ha saltado a la luz un pequeño detalle.

El músico mexicano de 23 años, en pleno concierto, dedicó unas palabras llenas de amor a la argentina y luego le cantó una canción, pero resulta que ese tema musical ya antes lo había dedicado a su expareja, por lo que se ha convertido, una vez más, en el blanco de las críticas en las redes sociales.

Es más, el mismo artista reconoció que ya antes había cantado esa canción a alguien que consideró el amor de su vida y que se arrepiente de hacerlo, generando una mayor desazón, principalmente en los fans de Belinda, quien sigue radicando en España.

Cazzu y Nodal ya empezaron a dejarse ver en evento públicos (Foto: @nodeli-fans / Instagram)

LA CANCIÓN QUE CHRISTIAN NODAL LE DEDICÓ A CAZZU

Un video de un concierto de Christian Nodal, del que se desconoce la fecha y el lugar, se ha viralizado en TikTok, pues allí se ve y escucha el preciso momento, en el que el artista le dedica unas tiernas palabras a Cazzu, quien es su actual novia luego de la recordada relación que vivió con Belinda hasta febrero de este año.

En sus expresiones, Christian Nodal asegura que la siguiente canción que iba a cantar era dedicada a la argentina, aunque también dejó en claro que ese tema ya antes se lo había interpretado a alguien más y que, ahora, se arrepiente de haberlo hecho.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida. Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”, indicó antes de cantar “Eso y más” de Joan Sebastian.

CUANDO NODAL LE DEDICÓ LA MISMA CANCIÓN A BELINDA

A inicios del 2022, en plena celebración de cumpleaños de Christian Nodal, el artista sorprendió a su amada al aparecer y cantarle “Eso y más” de Joan Sebastian con la finalidad de expresarle todo su amor y lo importante que, en ese momento, era para él.

Como era de imaginarse, ese momento que fue inmortalizado en redes sociales ha vuelto a viralizarse, generando algunos comentarios negativos para el cantante por haber dedicado la misma canción a su actual novia.