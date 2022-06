Christian Nodal nuevamente vuelve a ser noticia, pero no por estar en medio de una polémica como la pelea en redes sociales que tuvo con J Balvin o la vez que reveló los motivos del fin de su compromiso con Belinda; ahora, el intérprete de “Los besos que te di” acaparó toda la atención del mundo del entretenimiento tras ser captado de la mano con Cazzu, una rapera argentina.

El video, en el que ambos artistas fueron vistos en la Antigua Guatemala compartiendo un helado, circuló rápidamente la tarde del 7 de junio en redes sociales y se viralizó de inmediato. Según medios del espectáculo, ellos habrían viajado en un jet privado a Barcelona, España, para pasar unos días.

Si bien, no se ha confirmado un romance entre los cantantes, los seguidores del sonorense de 23 años, así como varios comunicadores se percataron que este se habría realizado un nuevo tatuaje que estaría relacionado con la gaucha. Se trata de una telaraña en su frente, un grabado que sería en honor al logo del nuevo álbum musical de la también productora argentina.

Aunque no se sabe si es este es temporal o permanente, lo cierto es que todos comentan sobre el acercamiento que han tenido. Debido a que muchos están a la expectativa de saber lo que hace el ex de Belinda, te contamos todo lo que debes saber de la joven que habría conquistado su corazón y hacerle creer de nuevo en el amor.

"Cazzu":

Porque la cantante argentina Cazzu y Christian Nodal fueron vistos de la mano en Guatemala. pic.twitter.com/c6UBpZrET3 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 8, 2022

LO QUE DEBES SABER DE CAZZU

1. Datos personales de Cazzu

Nombre completo: Julieta Emilia Cazzuchelli

Julieta Emilia Cazzuchelli Lugar de nacimiento: Fraile Pintado, Jujuy

Fraile Pintado, Jujuy Nacionalidad: Argentina

Argentina Edad de Cazzu: 28 años

28 años Cumpleaños de Cazzu: 16 de diciembre

16 de diciembre Año de nacimiento: 1993

1993 Signo zodiacal: Sagitario

Sagitario Seudónimo: La Jefa del Trap

La Jefa del Trap Géneros musicales: Trap, hip hop, reguetón y R&B

Trap, hip hop, reguetón y R&B Sitio web: https://cazzu.com.ar/

https://cazzu.com.ar/ Instagram de Cazzu: @cazzu

@cazzu Facebook: https://www.facebook.com/Cazzuuuuuu/

https://www.facebook.com/Cazzuuuuuu/ YouTube: CAZZU Canal Oficial

La argentina es una artista reconocida en diferentes países, donde la conoce como 'La Jefa del Trap' (Foto: Cazzu / Instagram)

2. ¿Cómo despierta en Cazzu el interés por el mundo artístico?

Cazzu contó que se dio cuenta que podía componer sus propias canciones gracias a su abuela, quien le regaló un diario cuando tenía siete años. “Ella fue maestra, una persona muy intelectual que me enseñó a pensar (…). Me regaló este diario y ese día empezó mi vida con la escritura. Entre los 8 o 9 años empiezo a escribir poemas”, contó en una entrevista al youtuber puertorriqueño Chente Ydrach.

Pero no fue hasta los 15 años que se animó a escribir su primera canción. “Fue un rap con hip hop y me di cuenta de que tenía la capacidad de componer mi propia música”, dijo a la agencia EFE.

Desde que era una niña, su pasión por la música se apoderó de la gaucha (Foto: Cazzu / Instagram)

3. Su padre animó a Cazzu a cantar

Cazzu nació en el seno de una familia que le encantaba la música. Fue su padre, quien la animó al canto; por ello, cuando tenía 11 años empezó a incursionar en el medio, pero no con la música que actualmente se le conoce, sino con folclore en tarimas jujeñas.

Cada vez más se interesó en lo musical y en la escuela comenzó a pertenecer a diferentes bandas, de distintos géneros.

Pese a que en sus inicios en la música no le fue bien, ella jamás se dio por vencida (Foto: Cazzu / Instagram)

4. Una revolución en su cabeza

La cantante argentina contó que además de artistas del género urbano que admira, cuando era adolescente sintió gran admiración por Avril Lavigne.

“De chica, me iba a la casa de una amiga y veíamos canales de música en la tele. Ahí empecé a abrir la cabeza porque si bien en mi casa siempre hubo mucha música, lo que más se escuchaba era folclore. Cuando descubrí a Avril Lavigne generó una revolución en mi cabeza. Ella era todo lo que yo podía esperar de una chica”, reveló al portal Quiero Música.

La joven también es la imagen de varias marcas. Aquí luciendo casual con un polo de Naruto (Foto: Cazzu / Instagram)

5. Estudios

Al terminar el colegio, Cazzu decidió estudiar Cine en Tucumán y luego se mudó a Buenos Aires para aprender Diseño Multimedia. Pese a que estaba concentrada en sus estudios, jamás dejó de lado la música, pues quería triunfar con ella.

Fue así que con las ganancias de su primer trabajo pudo pagar sus primeras grabaciones en salas que sacaron sus clips.

La artista es muy activa en sus redes sociales, donde le encanta lucir diversos looks (Foto: Cazzu / Instagram)

6. Sus primeros fracasos en la industria musical

Cazzu comenzó su carrera musical con el nombre artístico de Juli-K en la cumbia y aunque no logró el éxito que esperaba, no se dio por vencida.

Luego se animó a pertenecer a varias bandas de rock, con las que tuvo diversas presentaciones, pero tampoco logró despegar.

Además de promocionar su trabajo en redes sociales, la argentina luce diversos atuendos con una mirada impactante (Foto: Cazzu / Instagram)

7. Se hace un nombre en la música

El año 2017, Cazzu lanzó sus sencillos “Más” y “Killa”, los cuales precedieron al mixtape “Maldade$”, que tiene 10 canciones que mezcla reguetón, trap y R&B romántico, haciéndose poco a poco un nombre en la industria musical.

No solo ello, hizo colaboraciones con Klan y con La Joaqui, una de las pioneras del género en Argentina. En 2018, participó junto a Khea, Duki y Bad Bunny en el remix del tema “Loca”, tema que abrió paso internacionalmente a la música urbana de Argentina. Al año siguiente, en 2019, lanzó su primer disco de larga duración titulado “Error 93″, donde destaca el track “Nada”, en colaboración con Rauw Alejandro. Desde ese momento los éxitos no paran.

Los tatuajes son otra de sus pasiones, los cuales tiene en varias partes de su cuerpo (Foto: Cazzu / Instagram)

8. Formó parte del fenómeno Bizarrap

Cazzu formó parte del fenómeno Bizarrap, estrenando la Music Sessions #32. De esta forma, se convirtió en la segunda artista en participar de esta sesión luego de Nicki Nicole.

Tras ello, continuó imparable con sus éxitos, tanto así que el single “Miedo” de la EP “Una niña inútil”, que explora música dentro del R&B, inspirado por los poemas de la escritora argentina Alfonsina Storni, llegó a ser publicitado por Spotify en las pantallas de Times Square, Estados Unidos.

9. Premios y nominaciones

Fue nominada trece veces. En 2020, en tres ocasiones: a un Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista, a Premio Lo Nuestro como Artista Revelación y a los MTV Europe Music Awards en la categoría Mejor artista América del Sur, entre otros más.

Ganó en 2020, Premios Juventud en la categoría Premio Nueva Generación – Femenina y en 2019 Premios Núcleo Urbano como Mejor Artista Trap Femenina.

Cuando la argentina se tomó una foto con uno de los artistas que más admira: Daddy Yankee (Foto: Cazzu / Instagram)

10. ¿Por qué escogió Cazzu?

Si bien, en sus inicios con la cumbia se llamó artísticamente Juli-K, al llegar al trap decidió darle un giro a su nombre, pero se desprendió de este ya conocido.

“Cuando todo lo de la cumbia no funcionó y me cansé de pasarla mal, decidí que iba a empezar de cero, bien lejos. No me podía llamar de otra manera, hasta mi campera de la promoción tenía un Cazzu en la espalda [una abreviación de su apellido]”, señaló de acuerdo con el portal Buenamusica.