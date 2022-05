Hace unos meses, Christian Nodal y Belinda protagonizaron una de las rupturas más polémicas de los últimos años. Así, tras la decisión de separarse, ambos han seguido generado controversia incluso tiempo después. El cantante, por ejemplo, exhibió una íntima conversación con su ex pareja para evidenciar el motivo del quiebre de su noviazgo y eso lo puso en boca de todos.

Sin embargo, las polémicas en la vida del mexicano no se han detenido. De esta manera, se hizo público un video en donde el artista bebe alcohol usando sus premios Grammy como recipiente. Por si fuera poco, en el clip él manifiesta que estos galardones “no representan nada”.

A continuación, conoce qué dijo Christian Nodal sobre este nuevo escándalo y su explicación detrás de su controversial comportamiento contra la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

LA POLÉMICAS IMÁGENES DE CHRISTIAN NODAL

Hace unos días, a través de las redes sociales, se filtraron unas polémicas imágenes donde se observa al cantante de “Adiós amor” menospreciando a los premios Grammy mientras bebía licor desde sus trofeos y compartía parte de su tiempo junto a algunos de sus amigos. Allí, se escucha al intérprete decir que sus galardones “no representan nada”.

“Te voy a decir algo, la neta te quiero un ch*ngo, eres uno de mis mejores amigos, y esta madre, sí, para mí fue un sueño tener estas p*ndejadas y lo logré, yo siento que para mucha gente representa muchas cosas, y para mí no representa nada, ¿sabes?”, dice el artista.

De esta manera, surgieron muchas críticas en redes sociales acerca de su comportamiento. Por ello, una semana después de su difusión, Christian Nodal reveló las verdaderas razones detrás de su accionar.

EL CANTANTE EXPLICA LAS RAZONES DETRÁS DE SU COMPORTAMIENTO

A través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, el intérprete manifestó que bebió alcohol desde sus trofeos dado que se sentía muy afectado por la industria, tras su conflicto con Universal Music.

“Yo, en ese proceso, estaba muy herido por la industria. Yo era el banco de una disquera, yo pagaba mis videos y ocho meses después (supuestamente reembolsarían lo gastado) y no, me lo quitaban de mi dinero”, explicó el cantante.

En ese sentido, afirmó que sintió que su carrera estaba truncada frente a esta situación.

“Como artista, que te hagan eso, es horrible. Es horrible que te trunquen la creatividad, porque aquí no se trata de matemáticas, porque, como dice Alejandro Sanz, la música no se toca, se siente, entonces se trata de vibra y energía, y tenía a todas esas sanguijuelas pegadas a mi luz”, puntualizó.

CHRISTIAN NODAL Y LO QUE PIENSA DE LOS GRAMMYS

Al referirse a sus controversiales declaraciones en contra de los premios Grammy, el mexicano reveló que sus mensajes en contra de estos fueron empujados por su negativo estado de ánimo.

“Yo dije, la neta, es una pendejada un Grammy porque yo lo sentía vacío, pero no, es un premio que tenemos que aceptar con mucho orgullo, mucho amor y mucho respeto porque son años (de esfuerzo)”, declaró.

De esta manera, reconoció su inmadurez y afirmó que tiene otra actitud a partir de ahora.

“Cuando estás negativo, ves la vida tan diferente y he sido tan inmaduro, pero ahora los premios los recibo con mucho amor, mucho cariño, y más porque son mis fans los que me los dan y ellos no tienen la culpa de lo que pase. La industria hace sus cosas, nosotros debemos mantener la buena vibra”, concluyó.