Christian Nodal es un joven intérprete que ha adquirido mucha popularidad por su increíble música, pero también por los escándalos en los que ha estado envuelto. Se tomó un respiro de la controversia que persiste tras su ruptura con Belinda y decidió contar que, hace un tiempo, tuvo algunas asperezas con “Grupo Firme”, una reconocida banda de música regional.

En los últimos días, el cantante de Sonora ha estado en una confrontación bastante pública con la madre de Belinda. A pesar de que terminaron en febrero de este año, los motivos de su ruptura empiezan a salir a la luz, despertando tensiones con la familia de la protagonista de “Bienvenidos al Edén”.

Por su parte, Grupo Firme no ha estado exento de escándalos, pues hace unas semanas, su vocalista fue grabado siendo llevado dentro de una ambulancia. Las especulaciones empezaron a surgir, afirmando que se trataba de un consumo de drogas, lo cual Eduin Caz desmintió.

Tanto el solista como la agrupación son admirados por su talento musical. No obstante, la relación entre ellos no siempre fue cordial.

La agrupación mexicana luego de dar un concierto en Las Vegas (Foto: Grupo Firme / Instagram)

POR QUÉ NO QUERÍA TRABAJAR CON “GRUPO FIRME”

Recientemente, Christian Nodal transmitió un en vivo en su cuenta de Instagram donde confesó varios temas de su vida personal y profesional. Uno de ellos fue la disputa que tuvo con “Grupo Firme” debido a las declaraciones que dio hace unos años. En ese entonces, comentó que no quería trabajar con ellos porque no le gustó lo poco que había escuchado.

“Yo voy a decidir con quién quiero trabajar (...) Cuando me preguntaron, realmente yo no sabía, escuché su música y no me había gustado en ese momento, ahorita sí me gustan porque traen otro mensaje”, afirmó el cantante de “Botella tras botella”

Esto sucedió cuando su carrera recién despegaba, por lo que también contó algunas experiencias negativas que vivió por otros artistas a quienes consideraba sus ídolos.

“Al principio admitieron que sí tenía talento. Después me pisotearon porque me vieron como competencia, no se daban cuenta de que era un niño de 17 años”, confesó un poco decepcionado.

SU RECONCILIACIÓN CON “GRUPO FIRME”

Al recordar el motivo de su disputa con la agrupación liderada por Eduin Caz, Nodal recordó que, a pesar de sus palabras, pudieron tomar ventaja del hecho. Lo cual le alegró mucho al exnovio de Belinda.

“Que bonito que después de eso, a estos cabrones le ha ido increíble por que sí tienen mucho talento y Diosito los iluminó, fue como…fue lo mejor que les ha pasado ¿entienden?, sino la gente no los hubiera ubicado y que bonito que una cagada mía, gente tan talentosa y gente que se lo merece brillara ¿me entienden? eso es bien bonito”, aseguró el intérprete de “Adiós amor”.

Además, tuvo la oportunidad de explicarle esto a Eduin Caz cuando se encontraron en los “Premios Lo Nuestro 2022″ a fines de febrero de este año.

“Yo le dije a Eduin, bro, te sacaste ventaja por que yo nunca dije que tu música era una mierda, yo ni siquiera sabía quién eras, ni conocía tu música, lo que había escuchado no me había gustado y punto y ya, y ahora hay un respeto y una amistad, bueno, sí una amistad”, explicó.

Sin embargo, admitió que sí le faltó tino, debido a su inmadurez y el resentimiento que sentía por las malas experiencias que pasó en la industria musical a sus inicios.

“El cabrón (Eduin Caz) canta cabroncísimo [...] Me faltaba empatía, me pisotearon mis sueños, me llené de ira y sin querer me convertí en lo que juré destruir, porque estas personas me admiraban”, dijo de manera humilde.

LAS INDIRECTAS QUE LANZÓ A BELINDA

En otra parte del en vivo que realizó en Instagram, decidió dar algunas declaraciones sobre las acusaciones de haber abusado a su exnovia.

“Ahora me acusan de maltratador y qué gran mentira, son cosas bien cabrones. No usen el feminismo para esas cosas, me entienden, una cosa, sabes, es ser estafadora y otra como esas cosas, ¿me entienden? Usen el feminismo bien y con justicia”, recalcó.

No dijo específicamente a quiénes se refería, pero dado su reciente enfrentamiento con Belinda Schull, sus seguidores no demoraron en suponer que se trataba de la cantante de “Sapito” y su madre.