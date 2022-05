Luego de ser los protagonistas de una de las historias de amor más comentadas en redes sociales, Belinda y Christian Nodal siguen dando noticia a meses de su ruptura sentimental. Tras la respuesta del mexicano a una supuesta indirecta de la madre de la artista, en donde también reveló mensajes privados que le dirigió la cantante de “Luz sin gravedad”, la polémica ha vuelto a envolver a este par.

“Veinte años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, fue el texto que dirigió el intérprete a su ex suegra el pasado 18 de mayo y que lo puso como blanco de críticas, así como receptor de mensajes de apoyo de algunos de sus fans.

En este contexto, Belinda se mantuvo reservada frente a la situación. Sin embargo, recientemente se reveló una de las primeras respuestas de la actriz a su ex pareja. En las siguientes líneas, conoce qué dijo la artista sobre este tema que la involucra directamente a ella y a su familia.

La artista se pronunció sobre esta polémica (Foto: Belinda / Instagram)

LA RESPUESTA DE BELINDA

En una reciente edición del programa “Venga la alegría” de TV Azteca, Belinda habría sido cuestionada por el reportero Ricardo Casares acerca de su opinión sobre esta situación. El conductor aseguró que la artista le respondió sus mensajes privados y ella habría afirmado que la nueva controversia con Christian Nodal era una “tontería”.

“A las 9 de la mañana le escribí a Belinda y me contestó: ‘Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías’”, fue la tajante respuesta de la intérprete.

Al parecer, la cantante, su madre y su entorno familiar no tienen interés en ampliar sus declaraciones respecto a este escándalo.

BELINDA EN ‘VANITY TEEN’

Tras la última controversia entre Belinda y su ex pareja, se recordó en redes sociales una conversación que la también actriz mantuvo con la revista “Vanity Teen”. Estas declaraciones fueron tomadas como una indirecta a Nodal, ya que ella manifestó que se deberían ignorar los comentarios negativos provenientes de otras personas.

“No hagas caso a lo que los demás quieran decir de ti. No siempre se trata de rebelarse. Hay una razón para las reglas existentes. Pero no nos dejemos afectar por lo que digan los demás”, manifestó.

En ese sentido, también resaltó que las energías de las personas debían estar enfocadas en crecer, antes de preocuparse en el testimonio de los demás.

“Lo más importante es hacer lo que amas, como quieres hacerlo, escuchar lo que sientes, sin importar lo que digan los demás al respecto. No dejes que otros se apoderen de ti”, concluyó Belinda.

LA NUEVA ETAPA DE BELINDA

Actualmente, es sabido que la artista está enfocada en su retorno a la actuación con “Bienvenidos a Edén”, producción de la plataforma de streaming Netflix. En la ficción, ella interpreta a África, una joven influencer y DJ que disfruta con su vida de fiestas. La cantante le da vida a un personaje ambicioso y narcisista.

Asimismo, Belinda se ha lucido en redes sociales con el actor Guillermo Pfening, uno de sus compañeros en la serie. A través de historias de Instagram, ella hizo una publicación en donde ambos aparecían en la playa junto a una mascota. En el video, se los ve con un filtro que los presenta en forma de corazón, lo que levantó sospechas en sus seguidores respecto a si la dupla sería pareja.