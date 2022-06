¿Quién no recuerda a Rubí Ibarra, la adolescente que se hizo famosa en 2016 cuando sus padres utilizaron las redes sociales para invitar al público a su quinceañero? Pues bien, aquella menor creció y ahora, seis años después, formará parte de “La Academia”, el famoso reality show musical mexicano.

Tras audicionar para el programa que celebra 20 años, la joven convenció al público que estaba presente en el foro y se presentará en el primer concierto de este domingo 12 de junio, algo que enojó a una de las jueces, así como al director del espacio de entretenimiento, quienes cuestionaron su presencia.

Lo mismo pasó en las redes, donde las opiniones se dividieron; mientras algunos aseguran que estaba nerviosa y necesita una oportunidad para demostrar su talento, hay otros que aseguran que hay mejores participantes que ella que quedaron fuera de las audiciones.

LA AUDICIÓN DE RUBÍ EN “LA ACADEMIA”

Rubí Ibarra llegó a la audición de “La Academia: 20 años” e interpretó la canción “Equivocada”, de Thalía. Durante poco más de un minuto, la joven trató de cautivar a los jueces y a la audiencia, que al final votó en vivo para que se quedara.

Rubí Ibarra escuchando a los jueces tras su presentación en "La Academia: 20 años" (Foto: La Academia)

Director de “La Academia 20 años” critica su participación

Alexander Acha, director de “La Academia 20 años” cuestionó la performance de la “quinceañera más viral”, de quien aseguró que el resto de los participantes tenía más posibilidades que ella.

“No solo es la técnica y práctica, también las capacidades que uno debe tener. Del show que he visto, veo superioridad en otros participantes”, indicó.

Lola Cortés tampoco la quiere

La misma opinión tuvo Lola Cortés, quien no dudó en señalar que la muchacha no tiene talento; por tanto, no entendía qué hacía en el reality.

“Me sorprende muchísimo que después de siete mil y tantos que hicieron audición, esta noche este sea el ejemplo de lo que encontraron; me parece inverosímil. Creo que hubo mucho nervio, sí; pero cuando hay nervios se ve - y lo dice el director - de qué están hechos. El momento en el que pisan el escenario se les ve el hambre. No nena, no princesa, para mí, tú no tienes que estar aquí”, le dijo.

Le otorgan inmunidad a Rubí

Pese a los cuestionamientos, Rubí recibió inmunidad para que no fuera eliminada gracias a los votos de algunos periodistas; en tanto, la mayoría del público que estaba presente en el foro también votó para que se presente este domingo 12 de junio en el primer concierto del reality musical.

Pero Lola Cortés no se quedó callada y arremetió contra quienes la salvaron. “Espero de verdad que la prensa escuche más a su público porque ahora ustedes escucharon lo insatisfechos que quedó el público cuando dijeron que tiene inmunidad. Vergüenza les debería de dar”.

La joven agradeció entre lágrimas la oportunidad y se dirigió al jurado, al que dijo que hubiera entendido si la eliminaban porque su presentación no estuvo buena, pero prometió dar lo mejor de sí.

Por qué llaman la nueva “Jolette” a Rubí

Después de que Rubí obtuvo inmunidad, las redes sociales se encendieron. “La Jolette 2022″, “La Jolette de esta generación”, “OMG, la historia se repite: Jolette 2 volvió. Nunca imaginé que ella es Rubi”, fueron algunos de los comentarios.

¿Pero por qué le están llamando la nueva Jolette a Rubí? Durante la 4ta Generación de “La Academia”, Jolette fue una de las participantes duramente cuestionadas, pues pese a ser una de las favoritas del público, esto no impidió que fuera criticada por los jueces debido a su “falta de talento”.

Quien más cuestionó en aquella edición su performance fue Lolita Cortés, algo que nuevamente está volviendo a hacer con Rubí. ¿Será que esta joven más conocida como la “quinceañera más viral” también se gane la antipatía de esta jueza?

¿CÓMO RUBÍ SE VOLVIÓ VIRAL?

Transcurría el año 2016 y con motivo del quinceañero de Rubí, a sus padres se les ocurrió invitar a todo el público que quisiera asistir al evento mediante redes sociales.

La fiesta se volvió tan viral que el día de la fiesta, realizado en el pueblo de La Joya, en San Luis Potosí, llegaron más de 20 mil invitados, entre ellos el propio gobernador, por lo que se desplegó un dispositivo de seguridad en el lugar.

¿QUÉ HIZO RUBÍ TRAS CONVERTIRSE EN VIRAL POR SU FIESTA DE 15 AÑOS?

Al año siguiente, en 2017, la disquera Video Visa Récords, de Dallas, Texas, le ofreció a Rubí que grabe su primer disco en el género pop grupero.

Al poco tiempo dijo que se retiraba para dedicarse a sus estudios en Comunicación, pues estaba interesada en especializarse en Televisión. Aunque se concentró en sus clases, ella sacó algunas canciones que se escuchan en Youtube.

DATOS DE RUBÍ, ‘LA QUINCEAÑERA MÁS VIRAL’

Nombre completo: Rubí Ibarra

Rubí Ibarra Fecha de nacimiento: 26 de diciembre de 2001

26 de diciembre de 2001 Signo del zodiaco: Capricornio

Capricornio Sus padres: Crescencio Ibarra y Anaelda García

Crescencio Ibarra y Anaelda García ¿A quién admira? A la cantante pop mexicana Luz María Ramírez

