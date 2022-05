Después de varios días de que Amber Heard dio su testimonio en el estrado sobre los supuestos maltratos que vivió a lado de su entonces esposo Johnny Depp cuando estaban casados, ahora fue el turno de los abogados del actor de “Piratas del Caribe”, quienes interrogaron a la coprotagonista de “Aquaman”. Camille Vasquez fue la encargada de cuestionar la veracidad de sus declaraciones, convirtiéndose en pocos minutos en tendencia en redes sociales.

Y no es para menos, ya que la letrada no dudó en poner en tela de juicio la versión de los hechos narrados por Heard, quien en varias ocasiones se quedó sin respuesta y solo atinaba a decir “no recuerdo”.

El interrogatorio se centró en la pelea que tuvieron las estrellas de cine en Australia, apenas un mes de casados, el 8 de marzo de 2015, en la que ella asegura haber sido agredida sexualmente, mientras que él la acusa de lanzarle una botella de vodka que le hizo perder la punta de su dedo medio. La defensa de Depp criticó que la actriz no haya buscado asistencia médica por las heridas y cortes que tenía en los pies, tal como lo aseguró.

Johnny Depp regresa de un descanso durante el juicio por difamación de 50 millones de dólares estadounidenses contra su exesposa Amber Heard (Foto: Michael Reynolds / AFP)

Por tanto, señaló que si no tenía registros de las agresiones que sufrió, quizá era porque no tenía nada que probar. No solo ello, pues le recordó que meses después de la agresión, ella le escribió cartas de amor.

Incluso, la cuestionó por no haber cumplido con entregar el dinero a la caridad. “Tuviste los 7 millones de dólares completos durante 13 meses antes de que Depp te demandara y aún así elegiste no donarlo”.

Debido a que la letrada puso entre la espada y la pared a la estadounidense de 36 años, todo el mundo desea saber quién Camile Vasquez. Si tú también eres uno de ellos, en los siguientes párrafos te lo contamos.

La abogada Camille Vasquez abraza al actor estadounidense Johnny Depp en la sala del tribunal del circuito del condado de Fairfax el 17 de mayo de 2022 (Foto: Brendan Smialowski / AFP)

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE CAMILE VASQUEZ, LA ABOGADA DE JOHNNY DEPP

A continuación, todos los datos que debes saber de Camile Vásquez, la abogada de Johnny Depp.

1. ¿Dónde nació?

Camile Vásquez nació en Los Angeles, California. Aunque muchos aseguran que tiene origen latino, ella no se ha referido al respecto.

2. Estudios

En 2006 estudió en la Universidad del Sur de California y luego en la facultad de Derecho de Southwestern, de donde se graduó en 2010.

3. Carrera

Trabajó en la firma Phelps & Phillips, destacando por hablar fluidamente inglés y español. Después se asoció al bufete Brown Rudnick.

Camille Vasquez, abogada del actor Johnny Depp, aparece en la sala del tribunal del tribunal de circuito del condado de Fairfax el 18 de abril de 2022 (Foto: Steve Helber / AFP)

4. ¿En qué se ha especializado?

Camile Vásquez trabaja principalmente en demandas por difamación, además de tener gran experiencia en el litigio de disputas contractuales.

5. Cómo la describen en el bufete Brown Rudnick

En el sitio del bufete la describen como asociada del Grupo de Práctica de Litigios y Arbitraje de la Firma. “Su práctica actual se centra en demandas por difamación del lado del demandante, con experiencia adicional en el litigio de disputas contractuales, agravios relacionados con negocios y reclamos relacionados con el empleo. Camille es experta en formular estrategias de litigios ofensivos y defensivos para clientes privados. También tiene una amplia experiencia en el manejo de problemas paralelos de gestión de reputación y comunicaciones de crisis que surgen de estos compromisos. Antes de Brown Rudnick, Camille fue abogada en una firma nacional en Los Ángeles”.

El actor estadounidense Johnny Depp escucha a su equipo legal durante el juicio por difamación de 50 millones de dólares estadounidenses contra Amber Heard el 14 de abril de 2022 (Foto: Shawn Thew / AFP)

6. Casos que ha llevado

Representaciones en curso de personas que procesan demandas por difamación multimillonarias que surgen de acusaciones de conducta delictiva muy publicitadas.

Procesó con éxito dos casos de incumplimiento fiduciario para un cliente de alto perfil.

Brinda asesoramiento sobre estrategia de medios durante períodos de alta presión y desarrollar estrategias efectivas para proteger la reputación.

7. Premiada

Recibió el reconocimiento a “Los mejores abogados de Estados Unidos, Ones to Watch, Litigios comerciales”, 2021-2022.