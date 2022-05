Durante el juicio que enfrenta a Amber Heard y Johnny Depp, el actor de “Piratas del caribe” realizó una polémica denuncia: su expareja le habría dejado heces en su cama en un intento de venganza.

Como se recuerda, Amber Heard y Johnny Depp se conocieron en 2012 durante las grabaciones de “Los diarios de Ron” y, tras varios meses de relación, se casaron en 2015. Sin embargo, al año siguiente la actriz denunciaría abuso físico y verbal, divorciándose.

Esto llevó a Depp a una serie de juicios contra su expareja y contra el diario The Sun, que lo había llamado “golpeador de mujeres”, la cual perdería.

Johnny Depp y Amber Heard en 2015.

Hace unas semanas, el actor inició un nuevo proceso legal contra Amber Heard, quien escribió un artículo para el Washington Post donde, si bien no menciona a Depp, asegura ser una superviviente de violencia doméstica, lo cual habría afectado aún más su carrera.

Durante la etapa de declaraciones, el tres veces nominado a los premios Óscar reveló que la actriz de “Aquaman” había defecado en su cama. “Era tan extraño y tan grotesco que solo podía reír”, indicó.

AMBER HEARD NIEGA LAS HECES EN LA CAMA DE JHONNY DEPP

En su tercera testificación para el juicio que sigue la pareja, Amber Heard se refirió a la polémica acusación que hizo Depp sobre las heces en su cama, las cuales negó.

De acuerdo con la actriz y modelo, el responsable de lo ocurrido fue Boo, el perro Yorkshire del actor, el cual encontró y comió el alijo de marihuana de Depp, ocasionándose un daño a sus intestinos.

Del mismo modo, la actriz negó ser la responsable ni de que esto se tratase de una broma. “Absolutamente no. En primer lugar, no me parece gracioso. No estaba de humor para bromear. Mi vida se estaba desmoronando. Acababa de ser atacada en mi 30 cumpleaños... No fue realmente un momento jovial, y no creo que sea divertido. Punto”, indicó.

¿AMBER HEARD GOLPEÓ A JOHNNY DEPP?

Otro de los puntos polémicos del juicio fue la difusión de un audio donde la actriz admite haber atacado a su expareja, aunque aseguró que se trataba de una forma “reactiva” ante las supuestas agresiones de Depp.

“No te dieron un puñetazo. Te golpearon. Lamento haberte golpeado así, pero no te di un puñetazo”, se escucha en el audio.

Según Heard, el ataque que se menciona se dio en defensa propia. “Cuando hablo de golpearlo, me refiero a la disparidad de lo que trata esa conversación”.

“La disparidad entre Johnny y yo en nuestras peleas, la disparidad de cómo él me golpeaba proactivamente y yo tenía que recurrir a golpearlo reactivamente. Estoy hablando de una diferencia entre un puñetazo, que Johnny daba a menudo, y yo teniendo que golpearlo en mi defensa”, comentó.