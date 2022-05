Un nuevo personaje hizo su debut en la cuarta temporada de “Stranger Things”. Nos referimos a Eddie Munson, un intrépido metalero de los 80 que dirige The Hellfire Club, el club oficial de D&D de Hawkins High. Él verá de primera mano, el caos que Upside Down trae a su ciudad natal.

Debido al importante rol que interpreta, ya que se encontrará en el aterrador epicentro del misterio de esta entrega, te damos a conocer datos sobre Joseph Quinn, el actor que le da vida en la exitosa serie de Netflix.

LO QUE DEBES SABER DE JOSEPH QUINN

A continuación, los datos que debes saber sobre el histrión, quien tiene cierta antipatía a las redes sociales.

Joseph Quinn y Gaten Matarazzo asisten al estreno de la temporada 4 de "Stranger Things" en Netflix Brooklyn en la ciudad de Nueva York el 14 de mayo de 2022 (Foto: Angela Weiss / AFP)

1. ¿Quién es Joseph Quinn?

Joseph Quinn es un actor británico que nació el 15 de mayo de 1993 y actualmente tiene 29 años.

2. Actuó desde pequeño

El histrión señaló que desde pequeño sentía inclinación por actuar, tanto así que estudió teatro en su escuela. “Obtuve dinero de mis honorarios con la condición de que actuara. Hice una obra en mi último año de sexto curso, la cual llevamos a Edimburgo”, señaló en entrevista a Nuit Magazine.

3. Estudió actuación

Tras estar en teatro en primaria y secundaria, asistió a la Academia de Música y Arte Dramático de Londres y se graduó en 2015.

Joseph Quinn interpreta a Eddie Munson en "Stranger Things 4" (Foto: Netflix)

4. Papeles que ha interpretado

Joseph Quinn ha tenido roles en diferentes series televisivas, cortos y cine:

En televisión

En 2011, “Código postal” como Tim.

En 2016, “Dickensiano” como Arturo Havisham.

En 2017, “Game of Thrones” como Koner.

En 2017, “Fin de Howards” como Leonard Bast.

En 2018, “Los Miserables” como Enjolras.

En 2019, “Catalina la grande” como Zarevich Pavel.

En 2020, "Huelga" como Billy Caballero.

En 2022, “Stranger Things 4″ como Eddie Munson.

En cine

En 2019, “Constituir” como Tomás.

En corto

En 2015, “Instinto” como Dan.

En 2017, “Familiares” como Jaime.

Eddie es presentado en "Stranger Things 4" como un líder ruidoso, carismático y descarado (Foto: Netflix)

5. ¿Qué personaje le gustaría interpretar?

El actor señaló a Glass Magazine que si le dieran la posibilidad de integrar el elenco de una película o programa clásico, le gustaría interpretar a todos los personajes de la trilogía de “El Señor de los Anillos”.

6. ¿Qué haría si no fuera actor?

Quinn asegura que si no se dedicara al mundo de la actuación, él se ve viviendo en una playa, haciendo algo por poco dinero, pero que lo haría plenamente feliz, precisó a Nuit Magazine.

7. ¿Qué piensa de las redes sociales?

El actor ha reconocido que no le gustan las redes sociales. “No tengo Facebook. Solía tenerlo, pero pasaba todo mi tiempo mirando la vida de otras personas. No tengo Instagram porque lo encuentro un medio increíblemente centrado en imágenes que devalúa el uso de palabras. Tengo Twitter, pero por lo útil que me es para las noticias y ver lo que otras personas están haciendo”, indicó a la revista Nuit de 2017.

Aunque señaló que está alejado de redes sociales, abrió su perfil en Instagram para promocionar a su personaje en “Stranger Things”.