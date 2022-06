Christian Nodal parece no querer descansar de ser el centro de las controversias. Frecuentemente, da que hablar a los internautas y a los medios, ya sea por su ruptura por Belinda, la pelea entre sus familiares y la madre de su exnovia o su reciente enfrentamiento con el reguetonero J Balvin.

A pesar de las constantes polémica y montaña rusa de emociones por las que ha pasado, el cantante de 23 años tiene por costumbre plasmar todo eso en su música. Con temas como “La sinvergüenza”, “Te marqué pedo” o “Girasol”, la tiradera a J Balvin que lanzó este 4 de junio, ha obtenido mucho éxito en la industria.

En el 2018 ganó los “Premios Latin American Music” por ser el artista favorito de regional mexicano, y lo mismo pasó en el 2020 con “Premios Spotify Awards”.

Por supuesto, su éxito musical se ha visto traducido en muchos ingresos económicos. Nodal no titubea en compartir la nueva vida que lleva con sus más de ocho millones de seguidores en Instagram.

LA LUJOSA MANSIÓN EN LOS ÁNGELES

Hace unos días, Christian Nodal compartió la noticia de que dejaría México y se mudaría a Los Ángeles en Estados Unidos. Según contó, quería empezar a disfrutar de los lujos que ha logrado conseguir.

Después del anuncio, el intérprete de “Botella tras botella” y “Adiós amor” subió algunas imágenes en la nueva mansión que renta en una de las ciudades que alberga a más celebridades y millonarios.

En las fotografías se puede ver que tiene una decoración bastante elegante, con una estructura sostenida por grandes pilares y ciertas partes revestidas de porcelanato. Además, cuenta con una gigantesca piscina y un hermoso jardín.

Christian Nodal en su nueva mansión en Los Ángeles (Foto: Christian Nodal / Instagram)

LOS AMBIENTES INTERIORES

Según el programa “Chisme No Like”, además de los amplios espacios exteriores, la mansión alberga una espectacular sala de cine y un gigante kiosko. Por dentro está decorada con lujosos muebles y cuenta con ventanales que no solo permiten que entre mucha luz, sino también da una vista maravillosa al paisaje.

Cabe recalcar que, de acuerdo a los conductores del programa, no es una propiedad que Christian Nodal haya comprado, sino que la está rentando. Se calcula que alquilarla implica un pago mensual de entre 25 a 30 mil dólares mensuales.

Parece ser que esta no es la mansión en la que planea quedarse, sino que sería una estadía temporal mientras que encuentra su nuevo hogar ideal.