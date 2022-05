Desde hace varias semanas, el nombre de Gussy Lau fue uno de los más buscados en redes sociales debido a su supuesta relación con Ángela Aguilar y la polémica que despertó debido a la amplia diferencia de edades.

Debido a la exposición que obtuvo el compositor fue que se reveló que es ganador de un Grammy y las relaciones de trabajo que tiene con figuras de la música regional mexicana como Pepe Aguilar y Christian Nodal.

Precisamente, con este último llevó a cabo el tema “No te contaron mal”, el cual obtuvo el premio a “Mejor canción regional mexicano” en 2019.

Christian Nodal acusó a Gussy Lau de no darle créditos en sus composiciones (Foto: Christian Nodal / Instagram)

CHRISTIAN NODAL CRITICA A GUSSY LAU

Sin embargo, de acuerdo con el propio Christian Nodal, que se mostró molesto en una transmisión en vivo a través de Instagram, el compositor de 33 años se habría adjudicado títulos que no le corresponden.

“Gussy Lau es un gran compositor y nosotros hicimos como una campaña... A este cabrón yo lo quiero mucho, pero él sabe que nunca compuso nada, ni ‘No te contaron mal’ ni nada de eso. Y él se para con nosotros en los Grammy”, indicó.

El líder de Forajido Tour 2022 aprovechó para acusar a Lau de no reconocer su trabajo ni darle los créditos por el tema “De los besos que te di”.

“Yo le acomodé un poquito de la melodía y un poquito a la letra, pero esa canción la hicieron Gussy Lau y José Esparza”, reveló.

Según el cantante, aunque le recordó a Lau su colaboración, este se negó a incluirlo o mencionarlo.

“Entonces yo le dije a Gussy: ‘Bro, yo te di muchas canciones que no has compuesto ni una mi**da y necesito que esa canción, yo quiero estar, o sea, hazme parte de eso, yo también le estoy metiendo corazón a esa canción’, y se pusieron mamones y todo, y me costó mucho, pero es la realidad”, denunció.

Nodal habla de Gussy Lau pic.twitter.com/7ut6Mv3SGm — Ray Macías (@raymaciasoff) May 26, 2022

GUSSY LAU Y EL PREMIO GRAMMY

En febrero del 2020, Gussy Lau, quien hasta el momento no ha respondido a la versión de Nodal, presumió en sus redes sociales el premio Grammy que le llegó por el tema “No te contaron mal”.

“Vean lo que me llegó, un GRAMMY. Los sueños se cumplen. Gracias Edgar Barrera, Christian Nodal y Jaime González”, compartió.