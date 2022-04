Hace unas semanas, una fotografía fue filtrada en redes sociales, y confirmaba la relación amorosa entre Ángela Aguilar y el compositor mexicano Gussy Lau. Esto no cayó bien en la hija de Pepe Aguilar, quien denunció sentirse afectada por lo ocurrido. Sin embargo, esta unión podría haber llegado a su fin.

Como se recuerda, fue el propio compositor musical quien confirmó en sus redes sociales que mantenía una relación con la menor de la dinastía de artistas, llegando a revelar que Pepe Aguilar sabía de la situación.

Sin embargo, fue la propia Ángela Aguilar quien compartió un video en Instagram donde acusaba que la difusión de la foto ha sido una “violación a la posibilidad de tener su propia privacidad”, además de solidarizarse con las mujeres que sufren por publicaciones sin su consentimiento.

Por ello, y en búsqueda de alejarse de la polémica en torno a su hija, Pepe Aguilar viajó con su familia a Francia para, además, promocionar sus temas. Desde allí compartió varias fotos de los buenos momentos que pasaba la dinastía.

“Saludos desde la ciudad de la LUZ (Y aquí a punto de pasarnos todo por el arco del triunfo Literalmente) Bonsoir!”, señaló Pepe en una publicación.

ÁNGELA AGUILAR Y GUSSY LAU HABRÍAN TERMINADO

Tras la polémica y el viaje de Ángela Aguilar a Europa, poco se sabe de la relación, incluso se ha llegado a dudar de que esta continúe o si llegó a su final.

Sin embargo, un video del compositor interpretando una triste melodía en la que se cuenta el final de una relación ha tomado las redes sociales, pues sería la respuesta a las especulaciones, y confirmaría que la relación ha llegado a su fin.

“He tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste adiós. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste no eres tú, soy yo”, comienza a cantar Gussy Lau.

Finalmente, en la siguiente estrofa, el ganador del Grammy revelaría el destino de su relación.

“Supongo que es el mal de amores. Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no”, cierra René Humberto Lau Ibarra, nombre real del compositor.