Con solo 18 años de edad, Ángela Aguilar está obteniendo una fama y éxito de magnitudes impresionantes en todo México, que se ven reflejados en sus ingresos económicos, reconocimientos, premios y en la cantidad ascendente de sus fanáticos, quienes la siguen con mucho interés de saber más detalles sobre su vida profesional y también la personal.

Gracias a un especial llamado “Herencia de familia: Los Aguilar”, los millones de fanáticos de la dinastía han podido conocer algunos asuntos personales de sus ídolos, quienes contaron de todo sin tapujo alguno y la ‘Princesa del Regional Mexicano’ no fue la excepción y reveló varios aspectos de su vida íntima y familiar.

La intérprete de temas como “En realidad” y “Ahí donde me ven” delante de las cámaras aseguró que se ha enamorado de dos personas muy conocidas, a quienes las ha visto desde muy pequeña en televisión. ¿De quiénes estamos hablando?

Ángela tiene tres discos como solista y dos premios en su haber (Foto: Ángela Aguilar)

¿QUIÉNES SON LOS AMORES PLATÓNICOS DE ÁNGELA AGUILAR?

Por más que uno pueda creer que la pequeña Ángela siempre se ha enfocado en sus responsabilidades como artista, también se ha dado tiempo para otras cosas, como ver alguna que otra telenovela en la televisión, al igual que la mayoría de mexicanos, quienes disfrutan de sus producciones locales, las cuales tienen un gran trabajo frente a cámaras y también atrás.

Fue viendo este tipo de producciones cuando la cantante sintió sus primeros enamoramientos, aunque sea de forma platónica, pues no eran más que figuras que veía en pantallas y ella tenía solo 8 años y no sabía mucho sobre esos temas que, por lo general, abarcan los adultos.

Según lo que ella expresó, se enamoró de los actores William Levy y Pablo Montero, quienes ya protagonizaban algunas producciones televisivas cuando ella seguía siendo una pequeña niña.

“Debo contar que, de chiquita, estaba enamorada de William Levy y de Pablo Montero también. Yo tenía como 8 años y pensaba que les iba a cantar”, comentó la exitosa artista mexicana.

William Levy

Es un actor cubano de 41 años que ha tenido mucho éxito en varios países de América Latina como México y Colombia, pero también ha resaltado en Estados Unidos. Su más reciente éxito ha sido su interpretación en la telenovela “Café con aroma de mujer”, producida por RCN y Telemundo, la cual también llegó a Netflix.

En la vida personal, podemos mencionar que este año anunció su separación de la también actriz Elizabeth Gutiérrez y desde entonces no se le ha visto con alguna novia, por lo que se presume que se mantiene soltero.

William nació en La Habana y vivió allí durante sus primeros años de vida (Foto: William Levy / Instagram)

Pablo Montero

Es un cantante y actor mexicano de 47 años que ha participado en telenovelas como “Soltero con hijas”, “Qué bonito amor”, “Triunfo del amor”, “Abrázame muy fuerte”, entre otras.

Actualmente, tiene el personaje principal en la bioserie de Vicente Fernández llamada “El último rey”, la cual ha causado muchísima polémica en México debido a que la familia del ‘Chente’ no dio su autorización para la emisión de sus capítulos.

Pablo Montero encarna a Vicente Fernández en la bioserie del cantante llamada "El último rey"

¿ÁNGELA AGUILAR TIENE NOVIO?

La heredera de la familia Aguilar reveló uno de sus secretos que casi nadie conocía y tiene que ver con su situación sentimental. Esto ocurrió durante una entrevista para Univisión con el periodista David Valadez.

Para sorpresa de muchos, Ángela Aguilar confesó estar “súper enamorada”. Si bien esta respuesta sorprendió a todos, ella fue clara en precisar que está enamorada de la vida y de su música debido a que por ahora ha decidido enfocarse únicamente en su carrera musical.

“Para tener algo de desamor, hay que tener amor primero. Cuanto tenga un novio por ahí, no lo voy a publicar, nunca van a saber, incluso puedo tener uno ahorita y no lo sabrían. Yo creo que hasta cuando esté casada, ya, ok, ya diré ‘este es mi esposo’, pero nunca en la etapa de novios”, expresó en una entrevista con el programa ”Hoy dia”.