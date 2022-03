La cantante Ángela Aguilar es una de las voces más reconocidas y respetadas de la música regional mexicana, al punto que es considerada como ”La princesa del género”, lo cual se ha ganado con esfuerzo y, según parece, algunos amuletos de la suerte.

Con solo 18 años, la joven hija del famoso Pepe Aguilar acaba de iniciar la gira “Mexicana enamorada”, donde comparte escenario con su padre y su hermano Leonardo.

Para protegerse de las malas vibras y atraer la buena suerte, la artista posee distintos y curiosos amuletos, los cuales mostró y explicó en un video que ha circulado recientemente en redes sociales.

Pepe Aguilar orgullosos de Ángela Aguilar pic.twitter.com/qiyYn3eHvg — Lo + viral (@VideosVirales69) March 22, 2022

¿CUÁLES SON LOS AMULETOS DE ÁNGELA AGUILAR?

La joven cantante acostumbra a acompañar sus amuletos con velas e inciensos, pues cada uno posee un significado y función específico.

En el video, se ve que la artista, quien recientemente causó sensación en el homenaje a Selena Quintanilla, posee varias veladoras con aromas y colores, siendo una con olor a palo santo.

La cantante mexicana de 18 años reveló cuáles son los amuletos que usa previo a un concierto (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

Sumado a esto, siempre porta un plato con cuarzos, los cuales son empleados para manejar las energías, repeliendo las negativas y dejando las positivas. “Son mis piedritas todas tienen un significado especial que nos les voy a contar porque si no, no sería especial, me acompañan en mis giras”, detalló.

Además, ha mostrado preferencia por las flores blancas, la cuales suelen representar la pureza, abundancia, la inocencia, la paz y la elegancia, características que Aguilar busca representar en el escenario.

Finalmente, aunque no está relacionado con las energías y los amuletos de protección, la intérprete de “En realidad” suele solicitar fruta y agua previo a sus conciertos.

Las exigencias de Ángela Aguilar durante sus conciertos. pic.twitter.com/BbjoGTb9ET — Lo + viral (@VideosVirales69) March 14, 2022

ÁNGELA AGUILAR RECUERDA CUANDO SUBIÓ POR PRIMERA VEZ A UN ESCENARIO

En pocos años, la vida artística de Ángela Aguilar dio un gran salto, y es que la menor de la dinastía Aguilar ya sabe lo que es subirse a los escenarios de México y Estados Unidos, donde se siente “como pez en el agua”, no solo junto a su padre y hermanos, sino también en homenajes a artistas como Selena Quintanilla.

Sin embargo, no siempre fue tan sencillo, y así lo hizo saber en el programa “Ventaneando”, donde recordó cómo vivió su primera vez en un escenario en compañía de su padre y su abuelo.

“A los tres años pisé un escenario por primera vez en la gira de despedida de mi abuelo que fue por todo México y Estados Unidos, pero me acuerdo específicamente que uno de los shows más importantes fue en Los Ángeles, en el Gibson. Todo era un juego para mí y era muy divertido”, reveló.