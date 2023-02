Con solo 19 años, Ángela Aguilar es una de las figuras más destacadas en la música regional mexicana, representando a la dinastía Aguilar en sus presentaciones y obteniendo una gran cantidad de internacionales y distinciones culturales.

Y es que pese a las polémicas en las que se ha visto involucrada la hija de Pepe Aguilar, como su relación con Gussy Lau o celebrar el título de Argentina, la joven artista continúa siendo una de las más influyentes en redes sociales, donde posee más de 9 millones de seguidores con los que comparte sus proyectos y actividades.

Del mismo modo, la “Princesa de la música regional” posee varios récords de reproducción de sus canciones y ha obtenido grandes convocatorias en su gira “Mexicana enamorada” y en compañía de su padre en “Jaripeo Sin Fronteras”.

La cantante ha destacado en el género regional (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

ÁNGELA AGUILAR Y EL REGGAETÓN

En más de una ocasión se especuló que, al igual que muchos artistas en los últimos años, la menor de la dinastía Aguilar probaría suerte en el género urbano, interpretando temas de reggaetón o trap, lo cual sería un cambio radical en su carrera y ampliaría su repertorio.

Sin embargo, recientemente la cantante indicó que esos comentarios la ofenden, pues nunca llegaría a interpretar un tema de reggaetón, pese a que le parece un género interesante.

“Ay no, me ofende, por favor. A mí se me hace que la música de reguetón es padrísima, tengo muchas amigas que cantan y amigos también, pero yo bailo flamenco”, indicó.

Según indicó, tanto ella como su hermano Leonardo tienen claro el rumbo de su carrera musical, el cual está en mantener el legado familiar en el género regional.

“Mi hermano y yo desde que comenzamos nuestra carrera, nuestra energía fue directamente a cantar y a exponer esta música para las nuevas generaciones. Y gracias a Dios y a todos estos movimientos ya hay muchos más jóvenes escuchando música mexicana”, sentenció.

ÁNGELA AGUILAR ENTRE LAS PERSONAS MÁS INFLUYENTES DE MÉXICO

Cabe destacar que gracias a su participación en la música regional, Ángela ha conseguido ser considerada en la lista de los personajes más influyentes del 2022 según la revista “Líderes mexicanos”.

La hija de Pepe Aguilar fue colocada en el puesto tres de la lista de 300 personajes de espectáculos, superando a cantantes, influencers y tiktokers.

“La juventud está presente en la lista de Los 300 líderes más Influyentes de México con la presencia de la exitosa cantante Ángela Aguilar en ella. Esta es la primera vez que aparece en la lista”, fue el anuncio de la cuenta oficial de la revista en Twitter.