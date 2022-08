Ángela Aguilar es una de las figuras más destacadas de la música regional mexicana, logrando varias exitosas presentaciones con su gira “Mexicana Enamorada” y colaborando con su padre Pepe Aguilar en “Jaripeo sin fronteras”.

Del mismo modo, la celeb de México es muy popular en redes sociales, donde suma casi 9 millones de seguidores, con quienes comparte sus actividades diarias y varios de sus proyectos.

Además de estos anuncios, el contenido que comparte la cantante, como haber sido nombrada Embajadora cultural de Zacatecas o haber sido una de las pocas mujeres en ser incluida en la lista de los Premios Billboard, es muy celebrado por los usuarios.

Ángela Aguilar es una de las cantantes de música regional mexicana más destacada (Ángela Aguilar / Instagram)

LA CINTURA DE ÁNGELA AGUILAR

Además de su talento, uno de los atributos más destacados de la menor de la Dinastía Aguilar es su cintura, la cual es una de las más delgadas del espectáculo y que combinan con los ajustados trajes regionales que utiliza en sus presentaciones.

Recientemente, la intérprete de “Ahí donde me ven” conversó con el periodista Jomari Goyso, quien destacó el atributo de la cantante de 18 años.

“Me asusta esa cintura”, comentó el español, mientras la joven bailaba, a lo que esta respondió con una sonrisa “Me quité dos costillas, obvio”.

Ante el sorpresivo comentario, el español solo atinó a volver a preguntar si era verdad lo que había mencionado la mexicana.

“No, no digas, porque luego me van a estar ahí diciendo”, solicitó Aguilar, con gesto avergonzado.

DATOS DE ÁNGELA AGUILAR