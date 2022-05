Como todo un youtuber profesional, el cantante Pepe Aguilar sigue publicando videoblogs de sus giras y presentaciones y, en esta ocasión, le tocó subir uno de lo que sucedió en Morelia. Además de su concierto, preparativos y demás, lo que más llamó la atención de este material audiovisual fue una confesión hecha por su hija Ángela.

Mientras se encontraba conversando con el camarógrafo que la grababa antes de su concierto, la ‘Princesa del Regional Mexicano’ decidió mencionar un poco acerca de lo que le gusta tomar antes de salir al escenario, resaltando que evitar hacerlo para que nada le afecte su voz, aunque sí puede beber agua tibia con miel y limón con la finalidad de mejorar sus cuerdas vocales y así encantar a su público de México y el mundo entero.

Inmediatamente después a tal confesión, la hermana de Leonardo Aguilar siguió conversando y reconoció que en sus presentaciones musicales en vivo tiene un problema de salud, el cual se presenta durante o al final de los shows, poniendo en riesgo todo el evento y su integridad.

Para calma de todos sus allegados y seguidores, Ángela tiene la manera de mantenerse bien en ese momento y restablecer su integridad y así continuar como si nada. Si quieres saber al respecto, no dudes en continuar leyendo este artículo.

Pese a solo tener 18 años, ya es considerada como una de las principales exponentes de la música regional mexicana (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

EL PROBLEMA DE SALUD QUE SUFRE ÁNGELA AGUILAR En SUS CONCIERTOS

Ángela Aguilar seguía conversando delante de la cámara cuando indicó que hay cierto detalle en su salud, que no va del todo bien cuando está realizando un evento en vivo ante miles de sus seguidores.

Según lo que ella contó en el video publicado en YouTube, durante las canciones o al final del evento se le baja la presión de golpe, así que tiene que hacer esfuerzos para evitar que ello no la perjudique. Para suerte suya y tranquilidad de sus amigos, familiares y fans, existe una manera de controlar eso y así restablecer su salud.

¿QUÉ HACE ÁNGELA AGUILAR PARA CONTROLAR ESE MAL?

La artista de 18 años aseguró que, al sentir que la presión se le está bajando durante su concierto o luego de la finalización del mismo, recurre a consumir unas bebidas hidratantes o también consideradas como isotónicas, la cual le otorga energía para recuperarse.

De esta manera, la menor del clan Aguilar se mantiene muy bien en sus presentaciones y no deja que nada la afecte. Eso sí, no se animó en decir qué bebida toma porque, según ella, tal marca no la auspicia, aunque esto último lo dijo entre bromas.