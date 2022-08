La cantante Ángela Aguilar y el compositor Gussy Lau, pese a la gran diferencia de edad, habían formado una relación que no se había hecho pública porque ambos decidieron mantener en estricto privado, pero unas filtraciones de unas imágenes de ellos dos besándose muy cariñosamente evidenció su secreto.

Aquella difusión de imágenes le significó a la joven cantante de 18 años su primer gran escándalo de este tipo en toda su carrera, ganándose una serie de comentarios, críticas y demás, aunque también hubo gente que la defendió, principalmente sus fanáticos. Debido a todo el impacto generado, la solución fue cortar todo de raíz, es decir, terminar la relación.

Desde ese momento, Ángela y Gussy tomaron caminos ciertamente distintos y el tema quedó allí, aunque luego se conocieron algunos detalles, como la manera en la que se habían filtrado esas fotos. Resulta que fue Lau quien compartió esos momentos con sus amigos muy cercanos y uno de ellos las mostró a más gente hasta que llegaron a la prensa.

Sin embargo, quedaron muchos temas pendientes, pues ella publicó un video expresando su sentir, pero el compositor prefirió mantenerse en silencio a lo largo de todos estos meses hasta hace unos días, cuando por fin contó un poco sobre lo que había pasado con Ángela Aguilar y su familia.

Es por ello que ahora vamos a hacer un resumen de las principales reflexiones que dejó Gussy Lau respecto a todo lo que ocurrió con la ‘Princesa del Regional Mexicano’.

Estas fueron las fotos que se filtraron de Ángela Aguilar y Gussy Lau (Foto: Reino veenenosa)

¿QUÉ DIJO GUSSY LAU SOBRE SU RELACIÓN Y ROMPIMIENTO CON ÁNGELA AGUILAR?

En los últimos días, el compositor Gussy Lau ha tenido varios encuentros con la prensa, en los que se le ha preguntado sobre lo que aconteció con Ángela Aguilar, la filtración de fotos y el final de aquel efímero amor que ahora quedó en el pasado y solo como una experiencia que los dos tuvieron.

En las siguientes líneas presentaremos un resumen de todo lo que ha dicho el artista mexicano en las diferentes conversaciones que tuvo con los medios de comunicación.

La diferencia de edad

Uno de los temas que más generó polémica al confirmarse el noviazgo entre los dos fue la diferencia de edad, pues él es mayor que la cantante por 16 años, pero para él no es un problema porque se ha acostumbrado a ver este tipo de relaciones en su círculo familiar y cercano.

“Honestamente, vengo de mis papás, que se llevan diez años, y conozco muchos amigos, así que para mí eso no es un problema”, comentó.

Ángela Aguilar tiene 18 años y ya es una delas primiciales cantantes de regional mexicano (Ángela Aguilar / Instagram)

Ángela Aguilar

El compositor indicó que se enamoró mucho de Ángela Aguilar y aseguró que le dolió mucho la manera en la que terminaron la relación y también todos los ataques que se dijeron en su contra, por lo que su única preocupación era que esté bien, sin importar que él quede como el malo de todo.

“Creo que los problemas de pareja se hubieran arreglado en pareja. Me dolió la forma en la que terminamos. Me dolió que se le atacara así. Bueno, ella nunca ha tenido un escándalo y supieron manejarlo con un comunicado. Mientras ella esté y se le vea feliz, no importa que lo que se comenta de mí”, indicó Lau.

Así mismo, se le preguntó sobre la posibilidad de que en un futuro puedan conversar en su momento y retomar la relación, pero esto lo descartó completamente y reconoció que todo queda como un aprendizaje.

“Creo que la vida está enfrente y no atrás, no hay que aferrarse a lo que ya pasó, es un aprendizaje y listo”, añadió.

¿Qué medidas tomará con sus amigos?

Gussy Lau descartó que vaya a tomar acciones legales con la persona que filtró esas imágenes porque no sabe ni quién fue debido a que esas fotos las pasó en un grupo en el que estaban amigos y familiares muy cercanos.

Lo que sí reconoció es que, desde entonces, su número de amigos se ha visto reducido porque ya no sabe en quién puede confiar. “Lo que pasó fue que reduje mucho mi círculo, ¡muchísimo!, y eso fue como que la única acción que tomé”, indicó.

Pepe Aguilar

Hace unos meses, Pepe Aguilar concedió una entrevista en la que dio a entender que Gussy Lau ya no iba a formar parte de su staff de compositores tras el incidente, aunque reconoció que era alguien con muchísimo talento, por lo que quedaron dudas al respecto que ahora fueron disipadas.

Contrario a lo que se cree, Gussy confirmó que sigue trabajando en la disquera de los Aguilar y que su relación laboral nunca fue afectada, aunque sí la personal. No obstante, han sobrepasado cualquier problema y ahora siguen trabajando juntos.

“Todavía seguimos, tenemos un contrato, sigo componiendo, sigo siendo exclusivo de Equinoccio, que es la empresa de Pepe, la disquera, y pues todo muy bien laboralmente”, sostuvo Gussy Lau.