Hace unos días se filtraron en redes sociales y algunos programas, una fotografía que vincularía a Ángela Aguilar junto al compositor Gussy Lau, lo cual confirmaría una relación entre ambos. Ante esto, la hija Pepe Aguilar decidió pronunciarse.

En la instantánea se observa que la lengua de Gussy rozaría la boca de la menor de la famosa dinastía Aguilar, lo cual desató las especulaciones.

Y es que en más de una ocasión la joven ha negado mantener alguna relación, asegurando sentirse “enamorada de su trabajo” como cantante de música regional mexicana.

Fotos de Ángela Aguilar con Gussy Lau fueron filtradas en redes sociales (Foto: Reinaveenenosa/ Instagram)

Sin embargo, fue el propio Gussy Lau quien anunció su romance con la cantante de 18 años, y lo hizo con un mensaje en redes sociales, esto a raíz de la ola de consultas y especulaciones que se originaron tras la difusión de la imagen.

“Algo muy sencillo que se está saliendo de contexto, la verdad. Está circulando una foto de Ángela y mía. Ok, andamos juntos y para no hacerte el cuento muy largo tenemos saliendo desde mitad de febrero, pues un par de semanas, entonces eso no era problema, todo se estaba manejando privado”, compartió.

ÁNGELA AGUILAR REACCIONA A FOTOS CON GUSSY LAU

La heredera de Pepe Aguilar se mostró muy afectada por la difusión de la polémica fotografía, asegurando sentirse violenada por la invasión de su privacidad.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma... Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran... Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, indicó, visiblemente afectada.

Ángela Aguilar es una cantante mexicana-estadounidense de música regional mexicana (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

La ganadora del Latin Grammy agregó que esta traición sería de una persona que, aparentemente, poseía las fotos y en quien ella confió, pero que tras esto se vio afectada en su vida profesional y privada.

“Me ha afectado económicamente y en lo amoroso, ni se diga, ¿Qué cara le puedo dar a mi familia?... Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error”, continuó.

En su intervención, la joven mostró su apoyo a quienes son violentadas por la difusión de material sin autorización. “Hay muchas mujeres que casi, casi, se les acaba la vida con una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento. Yo apoyo a esas mujeres y siempre las he apoyado, pero hoy por primera vez viví lo que es, es estos días he vivido de lo que es”.

La joven cantante se mostró decidida en el video y aseguró que “le robaron la voz” al no permitirle hacer pública su vida personal. “Me merezco la opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no lo voy a hacer, o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar”, destacó.

Sobre sus planes a futuro, la intérprete de “Ahí donde me ven” señaló que planea volver con sus papás. “Nunca me fui, pero voy a ser acurrucada por la gente que me cuida, porque ahorita estoy en una situación donde yo me siento muy vulnerable, me siento muy triste y me duele mucho. Lamento haber defraudado cualquier imagen que tenían de mí”.

La hija de Pepe cerró con un mensaje para sus seguidores. “Le agradezco en general al público, por apoyarme, por cuidarme y por quererme. Me duele un poco al corazón ahorita, pero sé quien soy y les agradezco”, sentenció.