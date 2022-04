Luego de que se filtrasen unas fotos y videos en donde se ve a Gussy Lau y Ángela Aguilar en actitudes cariñosas, las redes sociales empezaron a hablar de la confirmación de la relación entre el compositor, que trabaja para Pepe Aguilar, y su hija de apenas 18 años. La polémica por la diferencia de edad entre Lau y la cantante se ha instalado y más de uno habla de traición hacia el clan Aguilar.

Tanto Gussy como Ángela habían evitado pronunciarse sobre los rumores que los relacionaban como pareja sentimental pero las evidencias audiovisuales han desatado el clima de chismes y especulaciones. La principal: ¿Gussy Lau traicionó la confianza de Pepe Aguilar y toda su familia al ponerse de pareja con Ángela, a quien lleva 15 años?

Gussy Lau, a través de un video confirmó que tiene una relación con la intérprete de “En realidad”. “Son screenshots de un video que yo tenía. Todo era privado hasta que un amigo mío le tomó la foto, no es nada malo, pero se siente la traición de la confianza”, explicó.

“A mí me escriben: ‘qué ídolo’ ‘oh dios’ y a la mujer la llaman fácil, yo odio eso. No iba a aclarar nada, pero tengo que defenderla. Incluso podría tomar acciones legales porque están difamando; no lo voy a hacer porque no me interesa, pero si se meten con ella, no lo voy a permitir. Ella es una gran mujer”, continuó.

#GussyLau confirma relación con #AngelaAguilar . Al parecer tiene la aprobación de los padres . Yo ya ni sé que creer 🤷🏻‍♀️ #PepeAguilar pic.twitter.com/sQCjzj3aOc — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) April 7, 2022

¿PEPE AGUILAR Y SU FAMILIA SE SIENTEN TRAICIONADOS POR GUSSY LAU?

El compositor que también trabaja con Christian Nodal indicó que los padres de Ángela Aguilar están al tanto de su relación con su hija. “Empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Aneliz también. Ya Ángela conoce a mis papás, ya todos se conocen”, señaló.

No obstante, según People en español, esto no sería cierto. “Lo que él hizo fue un abuso de confianza”, dijo una fuente cercana a los Aguilar sobre el romance entre la joven y Lau. “Ellos le abrieron la puerta y se aprovechó de eso cortejando a una niña. Él tiene 33 años”, agregó.

Ángela Aguilar junto a su padre, Pepe, quien aún no se ha pronunciado sobre la relación que sostiene su hijo con Gussy Lau (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

¿DESDE CUÁNDO ESTÁN GUSSY LAU Y ÁNGELA AGUILAR?

Ángela Aguilar, que cumplió 18 años en octubre pasado, estaría con Gussy Lau desde mediados de marzo, aunque ninguno de los dos ha precisado la fecha exacta.

Por su parte, Ángela también se pronunció a través de un video e indicó que se “sentía violada y traicionada” por la exposición de las imágenes. Muchos especulan que las palabras irían dirigidas a su novio Gussy, aunque este dejó en claro que la imprudencia la cometió un amigo suyo.