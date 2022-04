El nombre de René Humberto Lau Ibarra saltó a la fama luego de la difusión de una fotografía donde se le ve muy cariñoso con Ángela Aguilar y, horas después, confirmar que tenía una relación con la hija de Pepe Aguilar.

En la instantánea difundida se ve que la lengua de Gussy rozaría la boca de la menor de la famosa dinastía Aguilar, despertando especulaciones que, luego, serían confirmadas por el compositor.

“Está circulando una foto de Ángela y mía. Ok, andamos juntos y para no hacerte el cuento muy largo tenemos saliendo desde mitad de febrero, entonces eso no era problema, todo se estaba manejando privado”, indicó en sus redes sociales.

Tras esto, las preguntas como quién es Gussy Lau o la reacción de Ángela Aguilar por su nueva pareja se han vuelto tendencia en buscadores y redes sociales.

LAS CANCIONES MÁS FAMOSAS DE GUSSY LAU

Una de las preguntas más comunes respecto al joven es cuántas canciones tiene Gussy Lau y, según apunta la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), la respuesta es 65 temas de su autoría, de los cuales dos le valieron dos premios Latin Grammy.

El artista de 33 años ganó ambos prestigiosos premios de la mano de Christian Nodal. El primero fue en 2019 por “No te contaron mal”, que se llevó el premio a “Mejor canción regional mexicano”.

Dos años después, volvería a tocar la gloria, otra vez de la mano del exnovio de Belinda y Edgar Barrera, con el tema “Aquí abajo”.

René Humberto Lau también es la mente detrás de canciones como “A cuánto me quede”, “A las cuántas decepciones”, “A medio paso de rendirme”, “Ahí donde me ven” (que interpreta Ángela Aguilar), “Como me arrepiento”, “De los besos que te di” (Christian Nodal), “De mi lado izquierdo”, “Como quiera sigo vivo”, “Entre ella y tú”, “Fuimos” y “Esta noche se me olvida”.

Esto también le sirvió para firmar con Pepe Aguilar y su sello discográfico Equinoccio Records, lo cual lo habría acercado a Ángela.

Además de la Dinastía Aguilar, el escritor también ha trabajado con Calibre 50, Julión Álvarez, Los Recoditos, Gerardo Ortiz, Los Rojos, entre otros.