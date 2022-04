Sigue rompiendo esquemas y estereotipos. Por más que Ángela Aguilar haya afirmado que tiene la ansiada silueta de 90-60-90 y que ello lo ha logrado a base de una estricta rutina de ejercicios y dieta, la joven cantante es consciente de que no está para privarse de ciertos antojos en la comida, en especial cuando termina cansada tras una exigente presentación frente a miles de fanáticos.

MÁS INFORMACIÓN: Ángela Aguilar y la vez que se quedó con un proyecto destinado para Belinda

Es así que hemos conocido cuál es uno de los platos favoritos de esta artista que causa sensación desde hace uno años, quien a su vez es una de las principales promesas musicales en México. Y lo que más sorprende en este caso es que no es un tipo de comida que cualquier puede creer, más aún cuando terminas totalmente agotado o agotada.

Descubre qué es lo que come la hija de Pepe Aguilar tras un entregado concierto, en el que siempre suele dejar todo por el beneficio de sus fans, quienes siempre la exigen al límite para sacar lo mejor de sí.

Ángela Aguilar es una cantante mexicana-estadounidense de música regional mexicana (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

¿QUÉ COME ÁNGELA AGUILAR DESPUÉS DE CADA CONCIERTO?

Al terminar una presentación musical, cualquier artista termina muy cansado y con muchas ganas de recuperar energía, por lo que suele consumir alguna bebida energizante, rehidratante o prefiere comer algo contundente o aún platillo tradicional de la localidad en la que se encuentra, pero Ángela ya lo tiene todo listo en su camerino.

Ni bien entra a su vestuario, se prepara una sopa instantánea en vaso, de esas que solo se deben agregar agua caliente y esperar unos cuantos minutos. Ángela Aguilar ha revelado que es una de sus comidas favoritas y que así siente que recupera sus energías tras un agotador recital cargado de mucho sentimiento y, sobre todo, talento musical.

No es la primera vez que Ángela muestra su gusto por las sopas instantáneas pues en 2020 ya lo hacía de forma muy seguida en redes sociales y la marca de este producto decidió mandarle un regalo como agradecimiento por consumirlo.

Si bien sabe que debe cuidarse de la comida, la artista de 18 años se da unos cuantos antojos de comida chatarra como pizza, tacos, comida china y demás, tal y como ella suele mostrar en sus historias de Instagram, así que también manda un mensaje de que no es bueno limitarse en este aspecto con el objetivo de cumplir un estereotipo de belleza.

¿QUÉ HACE ÁNGELA AGUILAR ANTES DE SUBIRSE A UN ESCENARIO?

Antes de su presentación en la Arena Ciudad de México el pasado viernes 18 de febrero, la artista tuvo una entrevista con Maxine Woodside y There Soto, en la que habló de muchas cosas, sobresaliendo su extraño ritual antes de dar un recital frente a miles de personas.

Lo primero que reconoció es que ese día no hace absolutamente nada para guardar fuerzas y concentrarse para la noche. Es más, aseguró que come con varias horas de anticipación para estar preparada, lo cual demuestra su profesionalismo.

Pero lo que más despertó la sorpresa de los que no conocían este detalle, es que Ángela se va a una esquina minutos antes y espera que nadie la moleste, como si estuviera castigada en la escuela.

“Llega un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, en el que ya nadie me puede tocar, me tengo que concentrar. Me pongo como si estuviera castigada en una esquina por ahí y, literalmente, me enfoco, empiezo a calentar y modular la voz, a concentrarme, meditar y visualizo cómo quiero terminar el concierto”, detalló.