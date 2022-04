En redes sociales se filtró una fotografía que muestra a Ángela Aguilar junto al compositor Gussy Lau en una cariñosa situación, la cual confirmó el romance entre ambos. Sin embargo, la publicación de la imagen no cayó bien en la hija Pepe Aguilar, quien denunció que fue una “violación a la posibilidad de tener su propia privacidad”.

Como se recuerda, mientras la relación fue confirmada por el compositor a través de sus redes sociales, donde además pidió que invadan su privacidad, fue la intérprete de “Aquí donde me ves” quien más incómoda se mostró con la situación.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma... Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran... Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, señaló Aguilar.

Cabe resaltar de que la polémica respecto a la relación gira en torno a que él tiene 33 años y la menor de los Aguilar cumplió 18 recientemente, por lo que esta relación podría haber iniciado cuando ella era aún menor de edad.

La imagen muestra a Gussy Lau junto a Ángela Aguilar (Foto: Reina venenosa / Twitter)

¿QUIÉN FILTRÓ LAS FOTOS DE ÁNGELA AGUILAR Y GUSSY LAU?

Fue el propio compositor quien reveló que fue su responsabilidad que la foto de su relación con Aguilar se filtrara, pues, según aseguró, se la había mostrado a unos amigos y uno de ellos la propagó.

“Ok, andamos juntos para no hacerte el cuento muy largo (…) Son screenshots de un video que yo tenía. Todo era privado hasta que un amigo mío le tomó la foto, no es nada malo, pero se siente la traición de la confianza”, indicó.

De acuerdo con el dos veces ganador del Grammy, todo ocurrió en un momento de diversión con sus amigos, cuando, entre bromas, acercó su lengua al rostro de la “princesa de la música regional mexicana”

“Yo subí un video y yo le decía Mira el cabezón que tengo, eso me hace más inteligente, si tengo la cabeza así de grande es porque tengo mucho cerebro. Y en eso me dice El que tengas la cabeza grande no significa que tengas un cerebro”, indicó Lau.

MÁS INFORMACIÓN: Las canciones que ha compuesto Gussy Lau y los famosos artistas que las han interpretado

#GussyLau confirma relación con #AngelaAguilar . Al parecer tiene la aprobación de los padres . Yo ya ni sé que creer 🤷🏻‍♀️ #PepeAguilar pic.twitter.com/sQCjzj3aOc — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) April 7, 2022

CRITICAN A GUSSY LAU POR ÁNGELA AGUILAR

Si bien el compositor salió a defender a Ángela Aguilar, un sector de los usuarios en redes sociales lo acusó de haber filtrado la imagen para ganar popularidad en redes sociales.

“Que horror que subo una canción mía y nadie le presta atención y ahorita que es el chisme todo el mundo conectado”, indicó Lau en un video para redes sociales.

Finalmente, el integrante de Equinoccio Records, compañía de Pepe Aguilar, comentó: “Que vergüenza que me conozcan por ser novio de alguien y no por mis canciones”.