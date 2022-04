La filtración en redes sociales de una fotografía que muestra a Ángela Aguilar junto al compositor Gussy Lau confirmó el romance entre ambos, el cual, sin embargo, no cayó bien en la hija Pepe Aguilar.

Y es que el compositor no ha tenido problemas para aceptar que mantiene una relación con la menor de la dinastía Aguilar, asegurando de que su familia conocía del vínculo.

“Ok, andamos juntos y para no hacerte el cuento muy largo tenemos saliendo desde mitad de febrero, pues un par de semanas, entonces eso no era problema, todo se estaba manejando privado”, indicó Lau en un video.

Caso contrario con la intérprete de “Ahí donde me ven”, quien compartió un video asegurando que todo el revuelo tras la fotografía “le duele en el alma”.

“Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, señaló en un video compartido en sus redes oficiales, sin dar más detalles de su relación con el escritor.

¿CÓMO SE CONOCIERON ÁNGELA AGUILAR y GUSSY LAU?

De acuerdo con El Heraldo, fue en 2021 que el compositor, quien actualmente tiene 33 años, conoció a la cantante, menor de edad aún. Esto se dio cuando Lau firmó con Equinoccio Records, disquera del padre de su novia, Pepe Aguilar.

El trabajo de ambos los mantuvo en contacto, creando una relación estrecha entre ambos, llevándolos a compartir más de lo usual y desarrollando un vínculo sentimental.

Según Lau, empezaron a salir en febrero, solo meses después de su ingreso al sello discográfico y fecha de la cual serían las fotos publicadas en redes sociales.

Cabe resaltar que la intérprete de “En realidad” ha sido muy cuidadosa de su vida privada, evitando compartir detalles de sus relaciones, por lo que la difusión de las fotografías tomó por sorpresa no solo a sus seguidores, sino también a la propia cantante.

Ángela Aguilar y Gussy Lau confirmaron su relación (Foto: captura de pantalla / YouTube)

GUSSY LAU NEGÓ A ÁNGELA AGUILAR

Semanas antes de la difusión de la polémica fotografía, los seguidores del compositor le preguntaron si tenía alguna relación con la menor de los Aguilar, lo cual negó rotundamente.

“No, ¿por qué? Muy sencillo, Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide dos metros y le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos... ¡Cállate! Y te pega un chin***dazo! No te halla para pegarte otro”, aseguró.