La talentosa Ángela Aguilar se ha convertido en una de las principales cantantes del regional mexicano pese a su corta edad, así que es normal que tenga una cantidad significativa de fanáticos en redes sociales, quienes desean saber mucho más acerca de su vida y algunos datos curiosos, como el que revelaremos en la presente nota.

MÁS INFORMACIÓN: La canción que despreció Belinda pero que Ángela Aguilar convirtió en un éxito

Todos conocen a la artista y su nombre es una marca personal que cada día crece y se potencia más, pero muy pocos saben de dónde viene o por qué la bautizaron así. Y es que, como cualquier individuo, sus padres han tenido que haber elegido llamarla de dicha forma por alguna razón especial.

Ángela Aguilar es hija del conocidísimo cantante Pepe Aguilar, así que hay que recurrir a él para conocer un poco más de la historia de este nombre que está ganándose un espacio muy grande en la preferencia de todos los mexicanos y otros ciudadanos de varios países de América Latina, donde su música ha empezado a ser escuchada.

La cantante de 18 años tiene una curiosa historia al momento que se eligió su nombre (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

¿POR QUÉ ÁNGELA AGUILAR FUE LLAMADA DE ESA MANERA?

La decisión de haber llamado a la menor de los Aguilar de tal modo fue de su padre, quien quiso rendir un importante homenaje a una mujer que fue muy importante para él durante todo su vida y a quien, sin duda, la quiso demasiado.

Pepe Aguilar eligió ese nombre por María Ángela Márquez Barraza, su abuela. Es decir, Ángela Aguilar se llama así por su bisabuela, quien es la madre de Don Antonio Aguilar, reconocido artista también en la escena mexicana.

Esta historia refrenda lo valioso que es el linaje y la familia en la dinastía Aguilar, por lo que es importante honrar a cada integrante de una forma que esté a la altura y así empezar a ganarse un nombre propio a cualquier lugar al que se vaya.

LA MÁS RECIENTE POLÉMICA DE ÁNGELA AGUILAR

En los últimos días, la joven de 18 años se ha visto involucrada en una polémica tras filtrarse unas fotos de ella besando al que sería su novio, Gussy Lau, por lo que ella se ha visto en la obligación de grabar un video dando su versión de lo sucedido.

A través de aquella publicación que ha hecho en las redes sociales, la hija de Pepe Aguilar habló sobre cómo se siente luego de que esas imágenes hayan visto la luz, dejando en claro que ha sido algo que le ha afectado mucho.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma... Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran... Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, indicó, visiblemente afectada.