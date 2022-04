Ángela Aguilar ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos días tras la filtración de una fotografía que confirmaba su relación con el compositor Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella, y que trabaja con su padre Pepe Aguilar.

A esto se le suma que, a través de redes sociales, usuarios la han criticado por no agradecer a un trabajador por abrirle la puerta a la salida de un evento junto a su famoso padre Pepe y su hermano Leonardo.

Los comentarios desaprobatorios giraban en torno a la aparente conducta descortés de la cantante de 18 años hacia un hombre de avanzada edad que se mostró muy servicial con la “princesa de la música regional mexicana”.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON ÁNGELA AGUILAR Y TRABAJADOR?

La joven artista se presentó en el programa de YouTube “Cheleando con las estrellas”, donde fue consultada por “el viejito” de la puerta y su aparante falta de cortesía con él.

“Yo conozco a ese viejito desde los 2 años de edad, se llama Tito. Él ha sido el chofer de la familia Aguilar toda la vida”, aclaró Aguilar. “Me llevaba al doctor, a la escuela, al aeropuerto, a los shows. Es como mi familia más cercana”, agregó.

De acuerdo con la intérprete de “Aquí donde me ven”, no salió con el chofer, pues su perro, “El gordo”, la estaba jalando e intentaba no caerse, pues “traía unos tacones” altos que no la dejaban caminar.

“Estaba enfocada en no caerme porque el piso estaba así (haciendo gesto en desnivel) y todo el mundo dijo que no saludé a ‘Tito’ cuando ‘Tito’ fue el que me llevó al evento”, explicó.

Del mismo modo, la pareja de Gussy Lau admitió que el no saludar ni agradecer el trato amable del trabajador se vio mal y las imágenes son cuestionables.

“Yo sé cómo se vio. Pero la verdad nada qué ver”, reconoció Aguilar, quien añadió que aprendió una gran lección: “Aprendí que ‘no hagas cosas que parecen malas”.

Aguilar, quien recientemente se fue de viaje con su familia a Francia para alejarse de la polémica por Gussy Lau, finalizó compartiendo su cariño por Tito. “Yo la verdad le tengo un millón de apreciaciones a ese señor porque me ha cuidado toda la vida. Gracias a él llegó a mi casa sana y salva cada noche”, sentenció.