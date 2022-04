Hace unas semanas, una fotografía fue filtrada en redes sociales y mostraba la relación amorosa entre Ángela Aguilar y el compositor mexicano Gussy Lau. Si bien inicialmente la joven cantante se vio afectada, todo parece superado para la integrante de la dinastía Aguilar.

Y es que, como se recuerda, la joven cantante expresó su molestia con la foto en sus redes sociales con un sentido mensaje: Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma... Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran... Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad”, indicó.

Aunque tras el video la joven prefirió guardar silencio, fue Gussy Lau quien confirmó en una transmisión en redes sociales que eran pareja, causando reacciones mixtas entre los usuarios.

Luego de que circularan unas imágenes entre el y #ÁngelaAguilar, el compositor #GussyLau confirma la relación . Al parecer tiene la aprobación de la familia. 👇🏽 pic.twitter.com/JqrEs3IgN9 — Denisse Aguilar (@DenisseComadre) April 7, 2022

La polémica, sin embargo, se instalaría al darse a conocer que el compositor tiene 33 años y la intérprete de “Ahí donde me ven” cumplió hace unos meses 18, por lo que se especuló que Lau, quien trabaja con Pepe Aguilar en su sello discográfico, habría estado con una menor de edad.

Para evitar la ola de críticas y comentarios por su relación con el compositor, Pepe Aguilar y su familia se fueron de viaje a París, desde donde se mostraron más unidos que nunca e incluso compartieron fotografías de su viaje.

¿ÁNGELA AGUILAR Y GUSSY LAU TERMINARON?

Tras días de total silencio, y en un ambiente tenso por los rumores, que la hicieron ingresar por otra puerta al recinto, la joven cantante se presentó el pasado domingo 17 de abril en el cierre del Festival Cultural Zacatecas.

En su participación, la nieta de Flor Silvestre comentaría: “Mi disco se llama Mexicana enamorada, todas las canciones son tristes, se tendría que llamar como Mexicana, triste y sola o Mexicana, dejada y soltera... algo así”, causando risas y gestos de sorpresa en los asistentes.

En ese sentido, y previo a su interpretación del tema de Chavela Vargas, “Llorona”, la joven cantante indicaría: “Me nominaron para un Grammy americano y ese también lo perdí. Esta canción va dedicada para todas las lloronas”.