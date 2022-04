Por casi dos años, Belinda y Christian Nodal fueron una de las parejas más famosas y mediáticas de México, desarrollando distintos proyectos que, tras el sorpresivo anuncio de su separación, terminarían por cancelarse. Entre estos se encuentra un tema que cantarían a dueto, pero que ahora será interpretado por Tini Stoessel.

Como se recuerda, los cantantes se conocieron en el programa La Voz México, donde eran parte de los entrenadores, y entablaron una relación en agosto de 2020. Al año siguiente se comprometieron con un anillo de la casa joyera Angel City Jewelers valorado en 3 millones de dólares.

Sin embargo, el pasado 12 de febrero, tras días de especulaciones, la pareja confirmó el final de su relación en un comunicado en sus redes sociales. Esto congeló los proyectos conjuntos, algunos de los cuales están retomando por su lado.

Los artistas mantenían varios proyectos juntos, algunos de los cuales no han visto la luz (Foto: Instagram)

“POR EL RESTO DE TU VIDA” DE CHRISTIAN NODAL Y TINI STOESSEL

Recientemente se dio a conocer que el tema “Por el resto de tu vida”, grabado por Belinda y Christian Nodal, será publicado nuevamente. Esta vez el cantante regional mexicano lo hará de la mano de Tini Stoessel.

Incluso, “Nodeli” había adelantado fragmentos de la canción, aumentando la expectativa de las redes sociales con lo que parecía ser un nuevo himno de amor de la pareja más popular del momento.

La canción estaba pactada para publicarse en San Valentín de este año, aunque por la ruptura de la pareja, esta no fue lanzada como se esperaba y, ahora, verá la luz con otra intérprete.

Durante una conversación en Twitch, plataforma donde Nodal es muy popular, el cantante fue consulta sobre el futuro del tema y si volvería a publicarse, a lo cual reveló que este si saldrá a la luz, pero en voz de Tini Stoessel.

“Christian, dime si va a salir Por el resto de tu vida”, leyó el artista de 23 años en la pantalla de la plataforma, a lo que contestó: “Sí va a salir, pero con Tini”.

Si bien intentó no dar más detalles del proyecto, la insistencia de los fanáticos, muchos de los cuales recordaron que el tema sería interpretado por Belinda, hizo que el ganador del Latin Grammy saliera al frente con una contundente respuesta.

“Les voy a decir una cosa de las canciones: es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale, lo siento mucho”, sentenció.