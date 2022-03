Belinda es una de las artistas más populares y controversiales de los últimos años. La nacida en España ha estado vinculada a diversos cantantes como Lupillo Rivera y Christian Nodal, quienes en su momento estuvieron profundamente enamorados de ella.

La intérprete de “Amor a primera vista” es una rompecorazones, debido a su hipnotizante belleza que ha dejado encantado a más de uno. Una prueba de ello es que sus anteriores parejas se hicieron tatuajes con su rostro o nombre, los cuales presumieron alegres al público.

Christian Nodal es el último novio de la cantante que hasta estuvo cerca de llevarla al altar; sin embargo, el pasado 13 de febrero ambos anunciaron su separación a través de sus redes sociales, dejando boquiabiertos a quienes seguían su historia. Poco a poco, el mexicano ha ido borrando los recuerdos de Belinda, entre ellos los tatuajes que un día se hizo pensando que su amor duraría para siempre.

El comunicado sobre el fin del compromiso de los cantantes dejó sorprendidos a todos (Foto: Christian Nodal / Instagram)

LOS ÚLTIMOS TATUAJES QUE CHRISTIAN NODAL SE BORRÓ DE BELINDA

En la pasada celebración de los Premios lo Nuestro, donde Nodal ofreció una presentación de su tema “Ya no somos ni seremos”, los espectadores notaron que algo lucía diferente en su pecho. El característico tatuaje de los ojos de Belinda no estaba más en la parte frontal y superior de su cuerpo, sino que se pudo apreciar el área enrojecida, revelando que el dibujo había sido intervenido.

La mano de Belinda sobre el tatuaje de sus ojos en el cuerpo de Nodal (Foto: Belinda / Instagram)

LA VERSIÓN DEL TATUADOR

Rafael Valdez, el reconocido tatuador de estrellas como Marc Anthony, Kylie Jenner y la familia Beckham, reveló que el cantautor se ha eliminado todos los tatuajes que tenía referentes a la también actriz. Fue él mismo quien se encargó de hacer las modificaciones, colocando otros diseños por encima de los que Nodal ya tenía.

La pareja terminó su relación tras más de año y medio de noviazgo (Foto: Belinda / Facebook)

¿CÓMO CUBRIÓ CHRISTIAN NODAL LOS TATUAJES DE BELINDA?

De acuerdo a las declaraciones de Valdez al programa “El gordo y la flaca”, los últimos tatuajes que el cantante borró fueron el apodo de su exnovia, ubicado a un lado de su rostro, y un dibujo de sus ojos, localizado en todo su pecho.

El ‘cover up’ fue un duro trabajo de muchas horas que aún no ha sido terminado: ”Hice el del cuello y el de los ojos también. Es otra imagen, eran unos ojos que tenía y los ojos ya no están. Lo único que puedo decir es que fue algo muy complicado, sí duramos toda la noche tatuando y no lo hemos terminado”.

Por último, las cuatro letras (B E L I) que lucía en un lado de su cara fueron cubiertas por los símbolos de naipes. “Él ya tiene la imagen en un lado del brazo, y se le hizo fácil poner las mismas imágenes (encima del tatuaje), pues como eran cuatro letras, los cuatro símbolos para cubrirlo”, finalizó.