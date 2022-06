Recientemente, una de las disputas mediáticas que ha sido blanco de miles de comentarios a través de las redes sociales es la protagonizada por Christian Nodal y J Balvin. Hace unos días, el colombiano hizo una publicación en sus redes sociales acerca del cantante de “Adiós amor” y, desde entonces, ambos estelarizan una pelea en la que se ha involucrado hasta Residente.

Así, ambos han seguido lanzando duros ataques desde sus plataformas digitales, refiriéndose a burlas entre los dos y dando fuertes declaraciones que se han resaltado en diversos medios de comunicación.

Por ello, a continuación, conoce todo lo que necesitas saber acerca de la disputa en redes sociales entre los cantantes Christian Nodal y J Balvin.

CÓMO INICIÓ EL CONFLICTO DE CHRISTIAN NODAL VS. J BALVIN

Estos últimos días, Christian Nodal sorprendió a todos sus seguidores con un cambio de look. Lejos de la apariencia con la que se hizo famoso, ahora luce cabello rubio, tatuajes de flores en la cabeza y lentes cuadrados. Tal parece que la decisión de modificar su aspecto la tomó tras su mediática separación con Belinda.

Sin embargo, las polémicas del joven mexicano no paran y esta vez su rencilla es protagonizada junto a J Balvin. Todo inició luego de que el colombiano se enteró de este nuevo look y publicó una fotografía en donde se ‘burlaba’ de Nodal, comparando su peinado con el de él.

Junto al texto “encuentre las diferencias”, el reggaetonero hacía esta publicación para sus más de 52 millones de seguidores. Sin embargo, quizá no esperaba la respuesta del artista azteca.

LA RESPUESTA DE CHRISTIAN NODAL

Tras esto, el mexicano tomó la publicación como un ataque personal y publicó una fotografía en Instagram en donde resaltaba que su carrera la hizo en base a su talento, marcando distancias del colombiano.

De esta manera, empezó la cadena de ataques entre ambos, musicalizando alguna de sus publicaciones con la ‘tiradera’ que hizo Residente en contra de J Balvin.

El mexicano le respondió al reggaetonero (Foto: Christian Nodal / Instagram)

LA ‘ACLARACIÓN’ DE J BALVIN

Debido a esto, el cantante colombiano aclaró en sus redes sociales que todo era una ‘broma’, debido a que sus seguidores le comentaron el parecido de su look con el de Nodal. Sin embargo, en su Instagram hizo una publicación en la que se burlaba de parte del pasado amoroso del mexicano.

“Sobre la foto anterior sin ninguna mala intención pero la foto se Be linda”, escribía junto a un vídeo donde aparece con un filtro del tatuaje de Belinda, ex pareja del intérprete de “Adiós amor”.

CHRISTIAN NODAL ANUNCIA CANCIÓN DEDICADA A J BALVIN

Tras varios comentarios, el cantante de regional mexicano le dedicó una serie de videos publicados en su Instagram al colombiano, en donde dejaba claro su interés de hacer un tema acerca de él.

“Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no anda coherente, que el cabr*n tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí, cuando todo el mundo lo sabe me estoy levantando de una m*erda muy fuerte que viví y no hay derecho a hacer esas cosas, hay que usar las redes bien”, manifestaba Nodal.

“Este compa no ha aprendido: te dio una patada en el c*lo Residente y no aprendiste, yo creo que hasta te gustó, pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras, son picudas duelen mucho más. Quieres burlarte, hacer reír a la gente, simplemente canta en un vivo en tu Instagram carnal, no subas cosas mías, de gente que no conoces”, continuaba el artista.

“Yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo voy a la cabina para grabar algo bien ching*n que pienso sacar esta noche o mañana temprano para este compa que no ha aprendido… Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria”, puntualizó el cantante.

Christian Nodal Pendejea a J Bailvin y le dice que aún no aprende de la patada en el trasero que le dio Residente y que es una escoria de la industria... le dio un tenga para que aprenda al bocon balvin.. pic.twitter.com/cB2fVcU5fk — RamsesElMaza (@ramses_maza) June 2, 2022

CHRISTIAN NODAL LANZA LA CANCIÓN “GIRASOL”

Así, este sábado 04 de junio, Christian Nodal lanzó la canción prometida, titulada “Girasol”. En esta, el joven originario de Caborca canta diversas frases referidas a J Balvin y su reciente disputa.

“Hoy me sabe a m*erda, traigo un Balvin en los dientes. Por falta de empatía le toca ser resiliente. ¿Acaso eres consciente de los followers que mueves? Parcerito, abre los ojos y ve el poder que tienes. Otro chiste malo son los nombres de tus álbums. José, vibras colores con la energía del diablo. ¿Si hablaste mal de la familia por qué mezclas el negocio? Socio, la vida te va mal por pretencioso”, se escucha en parte del tema.

De esta manera, el mexicano ha encendido las redes sociales una vez más y ha generado miles de reacciones frente a este lanzamiento.

RESIDENTE EN EL CONFLICTO CHRISTIAN NODAL VS. J BALVIN

Finalmente, otra de las figuras que apareció en este conflicto fue Residente. Más allá de ser mencionado por Nodal en su respuesta a través de las redes y en su nueva canción, el rapero puertorriqueño mostró su apoyo al joven mexicano.

Así, subió un video a Instagram, musicalizado con uno de los temas del disco “Forajido” del intérprete azteca, titulado “Limón con sal”.