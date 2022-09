Si bien Christian Nodal es uno de los artistas más populares de la música regional mexicana, también es una figura muy polémica, que divide a sus seguidores con sus controversiales comentarios y enfrentamientos.

Y es que la celeb de México no solo es famoso por su carrera artística, sino también por su relación con Belinda y sus peleas con artistas como Bad Bunny y J Balvin, a quien le dedicó una canción de la cual, tiempo después, se disculparía.

Aun así, Nodal no solo continúa siendo popular, sino que ha ganado más fanáticos, prueba de esto son los más de nueve millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde comparte sus proyectos, mensajes y actividades.

Christian Nodal cantando en un concierto realizado en Nicaragua (Foto: AFP)

LA CRÍTICA DE CHRISTIAN NODAL A SU FAMILIA

Precisamente en redes sociales, usuarios revivieron un video que muestra al líder de “Forajido Tour” criticando a su propia familia durante una de sus tantas transmisiones en vivo, donde conversa con sus fans.

En una de estas sesiones, Nodal se quejó de que su familia nunca le dio el regalo que él quería, algo que todavía lo molesta.

“Mi carro de los sueños era un Jeep, güey. ¿A quién crees que le regalaron el pin**e Jeep a sus 15 años? ¡A mi hermana! Wey, a mí nunca me regalaron ni un pinh** celular. Siempre me la tuve que pelar para conseguir todo lo que quería”, indicó.

De acuerdo con el cantante, le fastidia el trato diferente que tuvieron sus padres con él y sus hermanos.

“A estos morritos les regalan todo: a Amely le regalan todo. Hasta hoy en día, a mí no me regalan nada, carnal, nada”, se quejó.

Finalmente, Nodal sentenció asegurando de que, a pesar de darle lujos a su familia, estos no tendrían la misma consideración y prefieren darle cosas a sus hermanos.

“Yo no quiero que me regalen ya un carro ni nada de eso. Sólo un pinche detalle de ‘ay, mi hijo, te quiero’, algo simbólico… Yo siempre les regalo cosas bien pasadas de lanza, güey, por eso me agüito”, sentenció.