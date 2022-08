Luego de su sonada separación de Belinda, tras varios meses de relación, Christian Nodal pasó un periodo soltero en el que, aunque se le relacionó con modelos e influencers de redes sociales, ninguna tuvo tanta influencia en el cantante regional como Cazzu.

Y es que desde hace algunas semanas, la cantante argentina de música urbana ha sido captada con la celeb de México, y no han ocultado su estrecha relación, asistiendo a eventos juntos y protagonizando románticos momentos, aunque sin confirmar o negar que mantienen una relación.

Sin embargo, esta felicidad corre el riesgo de terminar tras la difusión de un rumor que apuntaría a una presunta infidelidad de la trapera durante una visita a Miami.

Nodal se ha dejado ver con Cazzu en varias ocasiones (Foto: Julietakazzu / Twitter)

¿CAZZU LE FUE INFIEL A NODAL?

A través de redes sociales se hizo un viral en el que se mostraría a la joven cantante con un hombre desconocido. Este fue recogido por el programa “Sale el sol”, para asegurar que la argentina le habría declarado su amor a este sujeto.

“Al parecer Cazzu anda en Miami con su nuevo vato, pero ¿qué pasó con Nodal y su embarazo? Cazzu dice: ‘Te amo, baby’”, se lee en el video viral.

Cabe destacar de que no se conoce cuándo fue grabado el clip, por lo que no se puede afirmar de que Cazzu engañó a Nodal, tal como se afirma en la publicación. Del mismo modo, el no haber confirmado una relación formal podría liberar a la pareja de artistas de una presunta infidelidad.

CAZZU Y NODAL SE MUESTRAN ROMÁNTICOS EN REDES SOCIALES

Christian Nodal es un personaje que suele dar mucho de qué hablar en redes sociales, tal es el caso de una publicación reciente en la que parece haber eliminado por completo los tatuajes que se realizó en honor a Belinda.

No obstante, no solo son polémicas lo que comparte el intérprete de “Ya no somos ni seremos” y “Adiós amor”, sino que también hay espacio para el romance, como lo demostró al comentar una publicación de Cazzu en Instagram.

Hace unos días, la compositora argentina compartió una publicación donde se le ve disfrutando de la nieve en Cerro Catedral, en Bariloche, Argentina.

“Hola, vengo a derretirte el corazón, bebé”, fue el mensaje de la cantante, junto a unas fotos que la muestran luciendo un ajustado traje gris para el frío y botas altas que combinaban con el uniforme.

Christian Nodal y Cazzu se mostraron coquetos en publicación de la cantante argentina (Foto: Cazzu / Instagram)

A los comentarios de figuras como Nicky Nicole y Mon Laferte se unió el de Christian Nodal, quien añadió “¿Y esa reina?”, junto a un corazón verde. “La tuya”, respondió de forma coqueta la argentina.

Los jugueteos no terminaron allí, pues el mexicano rápidamente respondió “¿todito eso?” y una figura de una persona babeando.

Con esto, tal parece que la pareja no ha prestado atención a la supuesta infidelidad, y se ha enfocado en vivir su relación.