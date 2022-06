Cuando alguien va al concierto de su cantante favorito espera disfrutar de una noche cargadísima de emoción y buena música, dejando de lado todo lo triste que, probablemente, uno pueda tener en su interna, olvidando que la persona que se encuentra en el escenario también es un ser humano con problemas y emociones. Basta ver un video de Christian Nodal que se ha hecho viral en las redes sociales para darnos cuenta de que aquello tiene mucho de cierto.

Christian Nodal, quien ha estado en el ojo del huracán a lo largo del año entero, principalmente por el final de su relación con Belinda, no aguantó más presión y se desahogó delante de miles de fanáticos, a quienes también les pidió perdón por quitarles unos minutos de tiempo del concierto para contar lo mal que se siente al ser señalado en diferentes lugares de manera injusta, según lo que él considera.

En esta oportunidad, vamos a narrar un poco sobre lo visto en aquel video viral y detallaremos las razones por las que el joven artista de 23 años no pudo manejar sus emociones y se echó a llorar en pleno concierto mientras conversaba con el público que había gastado su dinero para comprar su boleto e ir a verlo cantando sus mejores éxitos.

Christian Nodal, en un concierto, se desahogó con sus fanáticos (Foto: AFP)

¿POR QUÉ CHRISTIAN NODAL LLORÓ EN UNO DE SUS CONCIERTOS?

Todo sucedió en Montería, Colombia, como parte de su gira “Forajido Tour”. Allí, se tomó algunos minutos del concierto con la finalidad de expresar sus sentimientos delante de la gente que lo quiere y respeta, sus fanáticos. Lo que seguramente no se esperaban esos asistentes era que el artista rompería en llanto.

Mientras derramaba algunas lágrimas, Nodal se desahogó, explicando que se encontraba algo cansado de ser criticado por cada acto que realiza. Del mismo modo, aseguró que es una persona como las demás, con errores, virtudes, aciertos y demás.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mie%$ de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo solo interpreto mi música”, comentó en un inicio.

Luego de ello, el cantante mexicano siguió conversando y apuntó que por su fama es grabado o fotografiado en cada cosa que hace, a diferencia de una persona desconocida. Finalmente, pidió disculpas por hablar acerca de eso.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, añadió.

¿POR QUÉ NODAL HA ESTADO SIENDO CRITICADO?

En las últimas semanas, el cantante regional mexicano ha llenado varios titulares en los medios de comunicación por sus declaraciones en contra de J Balvin y por discutir con alguno de sus detractores.

En sus conciertos también ha realizado algunos actos polémicos. Por ejemplo, en Bolivia corrió del recinto a un espectador, quien le había tirado hielo mientras estaba sobre el escenario.