Laura Bozzo sigue generando controversia durante su participación en la segunda temporada de “La casa de los famosos”. Esta vez, la polémica conductora peruana hizo un comentario acerca de la apariencia de Christian Nodal mientras veía la entrega de los Premios Tu Música Urbano 2022. Sin duda, un hecho que fue comentado a través de las redes sociales, con diversas reacciones sobre estas ‘celebs’ de México.

A continuación, conoce cómo fue la crítica de Laura Bozzo al look de Christian Nodal durante su participación en el reality “La casa de los famosos 2″.

EL NUEVO LOOK DE CHRISTIAN NODAL

El jueves 23 de junio, se celebró la gala de los Premios Tu Música Urbano. En esta ceremonia, el cantante mexicano Christian Nodal se hizo acreedor de los premios Top Artista Regional Mexicano Urbano y Top Canción Regional Mexicano Urbano, gracias a su tema “Botella tras Botella” que interpreta junto a Gera Mx.

Al recibir sus galardones, el artista agradeció el honor desde el escenario: “Felicidades también a todos los artistas que cedieron para hacer esta fusión con esta música tan bonita como es el regional mexicano con todo lo que están haciendo ustedes”.

Sin embargo, más allá de estos reconocimientos, llamó mucho la atención del nuevo look del intérprete. Vestido totalmente con un traje verde limón, el cantante se mostraba con el cabello del mismo color. Sin duda, un suceso que fue resaltado a través de las redes sociales.

Rubio, morado y ahora verde,el nuevo estilo de Christian Nodal. 🟢 pic.twitter.com/FjWALJnJwP — Teleritmo (@TeleritmoTv) June 24, 2022

LAS CRÍTICAS DE LAURA BOZZO AL LOOK DE CHRISTIAN NODAL

Una de las espectadoras de esta gala fue la polémica peruana Laura Bozzo, quien junto a todos sus compañeros de “La casa de los famosos 2″ se reunieron a ver el espectáculo. De esta manera, la concursante del reality de Telemundo lanzó algunas críticas al ver el aspecto del cantante.

Así, al observarlo recoger sus galardones, Bozzo dijo, asombrada: “¿Qué le pasó a Nodal, hermana? Estoy en shock, no es ni la sombra de lo que era”.

Recordemos que en el show televisivo los participantes están aislados del exterior y, por ello, no están enterados del acontecer diario del espectáculo internacional. En ese sentido, esta sería la primera vez que la famosa abogada vería al mexicano luego de sus recientes cambios de looks.

LOS COMENTARIOS EN LAS REDES SOCIALES

A través de las redes sociales, diversos cibernautas se mostraron tan sorprendidos como Laura Bozzo por la nueva apariencia del cantante. De esta manera, en plataformas como Tik Tok coincidieron con la peruana: “Así pensamos todos”, “Tranquila mi lau, todos estamos igual de consternados” y “Laura estamos todos de acuerdo con usted”.

Además, en la red social Instagram algunos usuarios compararon al cantante con el popular personaje de ”Los Padrinos Mágicos”, Cosmo: “Con el nuevo look se parece a Cosmo”, Ya no parece ni la misma persona”, “No me gusta para nada cómo luce”, entre otros mensajes.

Sin embargo, no todos fueron comentarios negativos. Algunos de sus seguidores, por ejemplo utilizaron sus cuentas de Twitter para apoyar a su artista favorito. En ese sentido, publicaron comentarios como: “Me encanta el look de Cristian Nodal”.

Me encanta el look de Christian Nodal para los #PTMU

NODAL EN PTMU

VF7 X NODAL pic.twitter.com/5o2ScLs3im — Ivet Foraji2💚 de Christian Nodal (@IvetHernndez6) June 23, 2022

LA PRESENTACIÓN DE CHRISTIAN NODAL

Además de los diversos comentarios sobre su llamativo look, Christian Nodal también resaltó por su gran talento durante la gala. Junto a los integrantes de Piso 21 el intérprete deleitó así, a todos los asistentes, con la canción “Pa’ Olvidarme de Ella”. Puedes ver la presentación, a continuación.