La relación entre Francisca Lachapel y su esposo Francesco Zampogna parece ser una de las mejores debido a todo el amor que muestran en sus redes sociales y todo hace indicar que no hay nada que les afecte, pero ello no es del todo cierto.

MÁS INFORMACIÓN: Cuando Francisca Lachapel vendía ollas en Nueva York para sobrevivir

En un momento de la relación, específicamente antes de dar los grandes pasos en sus vidas que luego decidieron dar juntos, hubo un problema de inseguridad por parte de la conductora de “Despierta América”.

Francisca Lachapel ha contado en una entrevista con el portal de Univision que tuvo miedo cuando llegó la hora de conocer a la familia de su esposo y también contó las razones.

La conductora de televisión tuvo cierto miedo de ir a conocer a la familia de su ahora esposo (Foto: Francisca Lachapel / Instagram)

¿POR QUÉ FRANCISCA LACHAPEL TENÍA MIEDO DE CONOCER A LA FAMILIA DE SU ESPOSO?

La conductora habló que, al momento de visitar a la que luego sería su suegra, tuvo un increíble miedo pues pensó que pudo haber sido rechazada por su color de piel.

“Ir a conocer a su mamá y a su familia a mí me causaba terror. Yo pensaba que este hombre era tan diferente a mí. Estaba segura que él no ha salido con alguien que sea como yo y tal vez todos en su casa son así, blanquitos, de colores claros... y cuando me vean a mí va a ser diferente y se van a oponer”, manifestó Lachapel.

Es más, su inseguridad la llevó a hablar del tema con su pareja, cuestionándole si en serio quería mantenerse con ella, teniendo en cuenta que todos sus sobrinos eran de piel y ojos claros, así como otros rasgos caucásicos.

Fue en ese momento que Francesco Zampogna le dio la seguridad del caso diciéndole que la ama mucho y que quería que sus hijos se parezcan a ella.

La conductora de televisión planea para este 2022 su boda religiosa en su natal República Dominicana (Foto: Francisca Lachapel / Instagram)

LA RECEPCIÓN DE FRANCISCA LACHAPEL EN CASA DE SU SUEGRA

Al llegar a la casa de la familia de su amado, Francisca Lachapel sintió que el miedo generado dentro de ella fue totalmente injustificado pues fue recibida de la mejor manera posible.

“Ese miedo lo tuve hasta que llegué ese día a su casa. Me di cuenta que es gente amorosa, receptiva y que me abrieron los brazos desde la primera vez”, comentó.

Con el tiempo, la conductora pudo aprender a sacar esas ideas de la cabeza y amarse tal y como es, sin miedo a algún prejuicio que la sociedad haya creado.

“El amor propio que tengo ahora y la aceptación que tengo ahora han sido un proceso de sanación, de entender muchas cosas y de sacar mucha basura que se puso en mi cabeza, que la sociedad puso en mi cabeza”, indicó Francisca Lachapel.