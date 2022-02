Luego de haber sido postergada su boda por dos años a causa de la COVID-19, Francisca Lachapel y Franceso Zampogna retomaron sus planes y están a nada de casarse de forma religiosa en una iglesia y ante los ojos de Dios.

MÁS INFORMACIÓN: Cuando Francisca Lachapel vendía ollas en Nueva York para sobrevivir

Si bien la pareja ya se unió de civilmente en el 2019, ahora buscan hacerlo a través de un matrimonio religioso, tal y como su fe les indica, así que tomaron la decisión de armar el evento, pero ya no en Italia, donde se ideó inicialmente.

La conductora de televisión ha dado muchos detalles sobre lo que será uno de los días más importantes de su vida en una entrevista con People en Español, en la que resaltó mucho su felicidad.

La conductora se casará por la iglesia con Frances Zampogna en este 2022 (Foto: Francisca Lachapel / Instagram)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UNA BODA RELIGIOSA?

Aunque legalmente ya son esposos, la pareja considera muy importante concretar su amor en un matrimonio religioso debido a las creencias que mantienen desde hace varios años.

“Nos casaremos por la Iglesia. Mi esposo es italiano, así que ese tipo de cosas son muy importantes para él y también para mí. Él siempre ha querido casarse así y sus familiares son personas que son muy por la ley, en lo correcto y a mí me encanta”, confesó la presentadora de Univisión.

¿CUÁNDO SE CASARÁ FRANCISCA LACHAPEL CON FRANCESCO ZAMPOGNA?

La fecha exacta para el matrimonio religioso de esta pareja no se dio a conocer, pero se sabe que es un hecho que se casarán este 2022 sí o sí luego de haber postergado su unión por dos años a causa de la pandemia del coronavirus.

Además, todos los preparativos para el evento ya están avanzando, así que es probable que en las próximas semanas o meses se sepa la información exacta relacionada a la fecha.

¿DÓNDE SERÁ LA BODA?

La conductora de televisión reveló, con mucha felicidad, que su matrimonio se realizará en su natal República Dominicana junto a sus seres queridos y amigos de la infancia, quienes serán parte de los invitados.

“De Italia nos vamos a República Dominicana. Es mi tierra, es muy especial, gran parte de mi familia estará y es mucho más fácil de mi lado casarme allí, es la tierra que me vio nacer, donde hay mucha gente que me quiere y me adora. Dios hizo que el lugar donde me casara fuera mi tierra”, confesó.

EL VESTIDO DE FRANCISCA LACHAPEL PARA SU MATRIMONIO

Muchas mujeres consideran muy importante el vestido que usarán frente al altar, así que al ser preguntada al respecto, Francisca Lachapel dio a conocer que aún no lo tiene listo.

La artista está esperando a ponerse un poco mejor en forma para luego tomarse las medidas y mandarse hacer el vestido. Es más, ni el diseño se ha escogido aún.

“Me tengo que poner en forma, estoy planeando cambiarme unas cuantas veces. No tengo el vestido diseñado. No me he tomado medidas y nada, estoy tratando de que mi cuerpo se ajuste un poquito para que se adapte a mi nueva forma. Sé que va a quedar espectacular”, apuntó.