CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Freeridge”, que está disponible en Netflix desde el 2 de febrero de 2023, se desarrolla en el mismo barrio ficticio de Los Ángeles donde se ambientaba “On My Block” y sigue a un nuevo grupo de cuatro adolescentes que deben revertir una maldición después de que una misteriosa caja vieja parece traerles solo desgracias, cambiando sus vidas y relaciones.

La serie creada por Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez, Jeremy Haft, Jamie Dooner y Jamie Uyeshiro empieza mostrando la dinámica del nuevo Core Four. Gloria pelea constantemente con su hermana menor Inés, pero siempre trata de protegerla, por eso, no se atreve a decirle que no es bienvenida en su grupo de amigos. En tanto, Cam intenta terminar con su novio Andre, ya que siente algo por su mejor amiga, Demi.

Para pagarle a su tío Toño por intervenir las llamadas de su padre y evitar que su padre acuda a la escuela, Gloria y sus amigos organizan una venta de garaje, donde encuentran un extraño objeto que podría estar maldito. Además, una peculiar mujer trata de recuperar la caja.

Inés y Gloria pelean constantemente en "Freeridge", spin-off de "On MY Block" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FREERIDGE”?

Al principio los protagonistas de “Freeridge” no creen la maldición, pero después de una serie de eventos que incluyen el diagnóstico de cáncer del padre de Gloria, empiezan a buscar la manera de revertirla. Demi propone celebrar una ceremonia especial y pedirle ayuda a una bruja de TikTok, quien les vaticina siniestras premoniciones.

La misteriosa anciana parece ser la clave para comprender la maldición y deshacerla, así que el grupo de amigos empieza a buscarla. Por la foto que encontraron creen que se trata de Marisol Martínez, la abuela de Ruby, sin embargo ella murió hace tiempo. Entonces, ¿quién los persigue?

Más tarde, Gloria sigue a la mujer hasta su casa y descubre que en realidad es Mariluna, la hermana gemela de Marisol y que solo intenta acercarse a su familia, ya que los Martinez no saben de su existencia. Además, la anciana revela que la maldición no es real y que solo era una broma inventada por ella y su hermana. Si no hay maldición, ¿por qué siguen pasando cosas malas?

Inés y Demi contactan a una poderosa médium, quien les explica que aunque la caja no tenía ninguna maldición se volvió real debido a que ellos creyeron en ella. Por lo tanto, solo deben dejar de creer y enfocarse en solucionar sus verdaderos problemas.

El padre de Gloria mintió sobre la gravedad de su enfermedad y ahora necesitan mucho dinero para pagar tratamientos experimentales. Luego de admitir sus sentimientos y empezar una relación, Demi y Inés deciden que lo mejor es ser solo amigos. Gloria e Inés se interesan en el mismo chico, Rusty, y la menor dice algunas mentiras para separarlos. Aunque todo se aclara y Gloria comienza un romance con Rusty, las hermanas se distancian.

Mariluna es la hermana gemela de Marisol en la serie "Freeridge", spin-off de "On My Block" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FREERIDGE”?

¿La maldición se cumple y alguien muere?

Durante la cena de Acción de Gracias que Gloria organiza para que Mariluna conozca a su familia, Inés de debate entre contarle o no lo que descubrió sobre Rusty: Toño le pagó para que coqueteara con las dos hermanas y las distrajera de la enfermedad de su padre, quien sigue empeorando.

Cuando Inés se anima a decir la verdad Gloria se niega a creerle y la culpa por la muerte de su madre. No obstante, antes de que la cena termine confronta a su novio y confirma que su relación fue una farsa. Rusty explica que dejó de cobrar al enamorarse de ella, pero la lastimada joven prefiere decirles palabras hirientes.

Sin embargo, luego de conversar con Mariluna, decide disculpar a su hermana y Rusty sin imaginar que unos segundos antes, ellos se besaron. ¿Cómo reaccionará cuando descubra la verdad? ¿Qué harán los culpables?

Antes de que termine la noche, Mariluna tiene una sorpresa para los protagonistas de “Freeridge”. Les ofrece un millón de dólares que pueden gastar como lo deseen o pueden gastar ese dinero en tres meses en cosas que no pueden conservar y obtener diez millones.

Mientras el grupo debate, la anciana acompaña a los Martinez a su auto. En ese momento, aparecen Joker, el novio de Davina, y su amigo, la confunden con Marisol y le exigen el dinero de Rollerworld. La mujer intenta explicarles que buscan a su hermana gemela, pero ellos solo quieren el botín.

La primera temporada de “Freeridge” termina con el grupo de amigos decidiendo aceptar la propuesta de Mariluna mientras se escucha un disparo. ¿Mariluna está muerta? ¿El padre de Gloria vencerá el cáncer?