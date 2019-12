Ya es oficial. “Frozen 2” es la sexta película de Disney que supera los US$ 1.000 millones a nivel mundial en el año 2020. La compañía del ratón es de lejos la reina de la taquilla.

Desde su estreno de noviembre, la película codirigida por Chris Buck y Jennifer Lee ha recaudado US$ 1.032 millones y ese número, sin dudas, crecerá aún más hasta fin de año. ¿Acaso superará lo logrado por la cinta original de 2013?

La primera película de “Frozen” hizo US$ 1,2 mil millones en taquilla y por el momento, parece difícil que la secuela se acerque a su marca, aunque nada puede darse por perdido.

Para Disney, “Frozen 2” es también la tercera película de Disney Animation que cruza el umbral de los US$ 1.000 y ya es el séptimo filme animado más taquillero en la historia del cine.

¿CUÁLES SON LAS OTRAS PELÍCULAS DE DISNEY DEL CLUB DE LOS MIL MILLONES EN 2020?

Además de “Frozen 2”, otras cinco películas de Disney rompieron la barrera de los US$ 1.000 millones en todo el mundo a lo largo del año:

CAPTAIN MARVEL (US$ 1.128.274, desde el 6 de marzo)

AVENGERS: ENDGAME (US$ 2.797.800, desde el 24 de abril)

ALADDIN (US$ 1.050.693, desde el 22 de mayo)

TOY STORY 4 (US$ 1.073.394, desde el 20 de junio)

THE LION KING (US$ 1.656.405, desde el 19 de julio)

DISNEY HACE HISTORIA

A principios de diciembre, Disney se convirtió en el primer estudio de cine en la historia que supera los US$ 10.000 millones en taquilla a nivel global y eso que aún no se estrena “Star Wars: The Rise of Skywalker”, programada para esta semana en varios países del mundo.

"Frozen 2″ ya es la octava película más taquillera del año. Solo en América del Norte recaudó US$ 367 millones, mientras que en el extranjero ha hecho US$ 666 millones, con China (US$ 111,5 millones), Corea del Sur (US$ 85,4 millones), Japón (US$ 67,3 millones) y Reino Unido (US$ 49,6 millones) como sus principales mercados.

La secuela de “Frozen” debutó con US$ 130 millones en Estados Unidos en la semana de Acción de Gracias, estableciendo un récord para una película animada en noviembre. Es decir, a pesar de los problemas suscitados en torno al filme, como los cuestionamientos por su campaña de marketing poco ética en Japón o el eslogan que supuestamente no podía utilizar libremente, Disney encontró otro tesoro en esta cinta.

"Frozen 2″ sigue las aventuras de las princesas Elsa y Anna más allá de Arendelle, cuando las hermanas junto a Kristoff y Olaf intentan averiguar el origen de los poderes de la primera.

