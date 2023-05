CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger, “FUBAR” (“Fucked Up Beyond All Repair/Recognition”), serie de Netflix creada por Nick Santora, narra la historia de un padre y una hija han estado trabajando como agentes de la CIA durante años, pero cada uno mantuvo su participación en secreto, lo que finalmente se revela cuando ambos son parte de la misma misión.

Después de completar su último trabajo, Luke Brunner se prepara para disfrutar de su vida fuera de la agencia, incluso planea comprar un barco y recuperar a su exesposa, quien lo dejó debido a las mentiras que su empleo requiere. Sin embargo, tras su fiesta de despedida, un caso del pasado resurge y arruinan sus planes.

El protagonista de “FUBAR” debe detener a Boro, el hijo de Omar Polonia, un hombre que ejecutó en la operación Jungle Book. Aprovechando que Boro confía en él, específicamente en Finn Hoss, el agente debe contactarlo y apoderarse de la maleta nuclear. Pero en ese lugar se encuentra con su hija Emma, que se hace pasar por Danielle DeRosa, una soldado estadounidense que trabaja para el vendedor de armas. Al enterarse de la participación del otro en la CIA, la pareja se ve obligada a trabajar juntos como socios.

Boro recibiendo a Luke, un agente de la CIA encubierto, en la serie "FUBAR" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FUBAR”?

Cuando Boro descubre la traición de Finn y Dani, los agentes de la CIA no tienen más opción que escapar. Aunque el criminal los acorrala, Barry, Roo y Aldon llegan a tiempo para sacarlos de ese lugar, pero no pueden capturar al hijo del líder paramilitar e incautar su peligrosa arma nuclear.

Mientras trabajan juntos, padre e hija empiezan a conocerse realmente. Además, a medida que su relación con Carter avanza, Emma comprende lo difícil que es mantener el equilibrio entre su vida personal y su trabajo, además se empieza a sentir atraída por un miembro de su equipo, Aldon.

El equipo previene una crisis internacional y luego va en busca de información delicada en Moldavia, donde Emma ofrece atraer a un objetivo cuando surgen complicaciones. Nik descubre a Emma, pero ella consigue salir sin la ayuda de Luk. No obstante, aún no consiguen atrapar a Boro.

Barry y Tina se infiltran en un juego de cartas privado y de alto riesgo con la esperanza de acercarse a Boro, mientras le pisan los talones, lidian con dramas de relaciones y finalmente lo atrapan, sin embargo, todo fue parte del plan del criminal para recuperar el dispositivo.

Después de un arduo trabajo, la CIA localiza a Boro en una planta nuclear abandonada en Sardovia, una vez más, Luke, Emma, Roo y Aldon se infiltran en el lugar con Barry y Tina vigilando la operación. El enfrentamiento provoca una explosión que amenaza con activar la maleta nuclear, pero los protagonistas de “FUBAR” salvan el día y Boro al parecer muere en la explosión.

Luke y Emma Brunner mejoraron su relación padre- hija al final de la serie “FUBAR” (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FUBAR”?

Sin embargo, meses después, Boro aparece en la boda de Donnie y Tally, quien no está segura de volver a casarse, ya que sigue queriendo a Luke, quien logró recuperarla, pero tras una conversación con su hija decidió dejarla ser feliz con otra persona y no arruinar su vida por segunda vez.

Boro toma de rehén a Tally y obliga a los protagonistas de “FUBAR” a dispararse entre ellos, pero la exesposa de Luke utiliza la medalla que el personaje de Arnold Schwarzenegger le entregó cuando le confesó que era una agente de la CIA y le declaró su amor para liberarse de su captor.

Padre e hija aprovechan la distracción para dispararle a Boro. Cuando creen que ya están a salvo Tina le llama a Luke para informarle que Boro reveló toda su información, es decir, él y su familia se han convertido en el objetivo de cientos de criminales peligrosos. La única opción es escapar.

“FUBAR” termina con la familia y el equipo de la CIA de Luke, Donnie y Carter incluidos, huyendo del peligro en una furgoneta. Ahora ningún lugar es seguro, ¿qué harán para sobrevivir? ¿Habrá temporada 2? ¿Luke recuperará a Tally? ¿Cómo lidiará Emma al tener a su exparejas en el mismo lugar? ¿Oscar recuperará el dinero de su negocio? ¿Quién es el siguiente enemigo?