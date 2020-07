Cuando “Fuller House” se estrenó en Netflix cada uno de los personajes originales volvió con una nueva historia y propósito, y al concluir el spin-off de la comedia creada por Jeff Franklin todos tuvieron un final feliz, excepto el patriarca de los Tanner, Danny (Bob Saget).

Aunque la ficción de Netflix sigue a DJ (Candace Cameron-Bure), Stephanie (Jodie Sweetin) y Kimmy (Andrea Barber) mientras crían a sus hijos, enfrentan problemas laborales y románticos, también muestra lo qué sucedió con los anteriores protagonistas: Danny Tanner, Jesse Katsopolis (John Stamos) y Joey Gladstone (Dave Coulie).

En el primer episodio de “Fuller House” Danny presenta a su nueva esposa, Teri Tanner, interpretada por Eva LaRue, pero no da más detalles sobre su relación. Lo más probable es que se conocieran las hijas del viudo ya eran mayores.

Después de ‘Our Very First Show, Again’ (1x01), Teri no volvió a aparecer. A pesar de que no desempeñara un rol relevante se esperaba que al menos fuera parte de las reuniones familiares de los Fuller-Tanner.

Teri y Danny se divorciaron antes del final "Fuller House" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SUCEDIÓ CON TERI, LA SEGUNDA ESPOSA DE DANNY?

En ‘Declaración de Independencia’ (3x03), tercer episodio de la tercera temporada de “Fuller House”, Danny reveló que se divorció en secreto. Cuando sus hijas lo descubrieron solo dijo que se casaron sin conocerse y que se dieron cuenta de que eran incompatibles una vez casados.

Tras la muerte de Pam, la madre de DJ, Stephanie y Michelle, Danny salió con otras mujeres, pero siempre estuvo enfocado en la crianza de sus hijas. Tal vez por eso no se volvió a casar hasta que ellas encontraron su propio camino.

Como señala ScreenRant es extraño que no se ahondara más en el personaje de Teri y en su relación con Danny. Incluso los espectadores conocieron mejor a su exnovia Vicky (Gail Edwards), quien por cierto, apareció en el último episodio de “Fuller House” en la boda de DJ, Stephanie y Kimmy.

Tal vez la aparición de Vicky signifique que ella y Danny podría retomar su relación después de muchos años. Sin embargo, tras el final del spin-off de “Full House” esa idea solo será una más de las teorías de los fans.

¿Danny y Vicky volverán a estar juntos en algún momento? (Foto: Netflix)