Gabriel Soto decidió hacer una pausa en su carrera tras finalizar las grabaciones de la telenovela “Vencer la culpa”. El actor mexicano se aleja de los foros de grabaciones por un breve periodo de tiempo, ya que él desea continuar más adelante con su pasión por la actuación.

Con más de dos décadas en el medio artístico mexicano, Gabriel Soto se ha ganado un nombre importante y se ha consolidado como uno de los actores más reconocidos de su generación. Ha participado en telenovelas, cine, teatro y televisión, destacando por su carisma y talento.

Gabriel Soto ha destacado más haciendo telenovelas, participando en exitosas producciones como “Amigas y rivales”, “La verdad oculta”, “Sortilegio”, “La fuerza del destino”, “Soltero con hijas”, entre otras más. ¿Por qué el actor mexicano hace una pausa en su carrera? Aquí te lo contamos.

Gabriel Soto es parte del elenco de la telenovela "Vencer la culpa" (Foto: TelevisaUnivision)

¿POR QUÉ GABRIEL SOTO SE ALEJA DE LAS TELENOVELAS TRAS “VENCER LA CULPA”?

Gabriel Soto decidió hacer una pausa en su carrera actoral por motivos de salud. El galán mexicano anunció que tras finalizar las grabaciones de “Vencer la culpa” se alejará de las telenovelas.

“No me retiro de las telenovelas, llevo mucho tiempo construyendo una carrera importante dentro de este medio y gracias también a toda la gente que me he mantenido aquí durante ya 25 años, pero sí voy a tomar una pausa porque sí tengo un tema de salud de las cervicales”, declaró el intérprete de 48 años para Televisa Espectáculos.

Gabriel Soto explicó que se trata de un breve retiro actoral ya que atenderá el problema que tiene en las cervicales. Así, el actor mexicano pondrá como prioridad su estado de salud para sentirse mejor.

“Sí tengo dos hernias en las cervicales, sí me tengo que atender, no estoy gravísimo, no estoy mal, pero finalmente también son cosas que ya van pasando con la edad”, explicó.

El actor de “Soltero con hijas” incluso se mostró abierto ante la posibilidad de que su condición de salud pueda derivar en una intervención quirúrgica. “Si tengo que someterme a una cirugía lo haré, y la recuperación es de un mes y medio, dos meses”, afirmó.

Con una actitud positiva, Gabriel Soto dijo estar tranquilo ante cualquier eventualidad: “Tengo toda la fe de que voy a salir de esta y esperemos que con los medicamentos y el tratamiento que estoy llevando salir a delante y estar de regreso muy pronto”, agregó.

UN DESCANSO PARA PASAR TIEMPO CON SUS SERES QUERIDOS

En conversación con Televisa Espectáculos, Gabriel Soto afirmó que espera poder regresar a los foros de grabación en 2024. Mientras tanto, aprovechará al máximo su tiempo de descanso.

“Dedicar este tiempo a mi salud, a mi persona, a mi pareja, a mis hijas, a mi vida en general, porque cuando uno hace novela realmente sacrificamos mucho. Son muchas horas de trabajo, son muchas horas de estar aquí en el set”, explicó el galán mexicano.