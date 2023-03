A finales del 2022, y luego de cancelar su compromiso por tercera ocasión, Gabriel Soto e Irina Baeva fueron el centro de especulaciones sobre una presunta ruptura, además de especularse que el actor mexicano estaba interesado en Sara Corrales.

De hecho, los rumores de una relación del galán con su compañera de “Mi camino es amarte” fueron tan fuertes, especulándose que Soto era el responsable de la cancelación de la boda de Corrales y Rafael Gutiérrez o que el mexicano buscó acercarse a la madre de la colombiana. Ante esto, la propia actriz se vio obligada a romper su silencio y asegurar que entre ambos solo existía una amistad.

Del mismo modo, los rumores terminaron de disiparse cuando la pareja compartió una romántica imagen en sus redes sociales de sus vacaciones, además de asistir juntos a los Premios Lo Nuestro.

La actriz rusa y Gabriel Soto descartaron rumores al llegar juntos a los Premios Lo Nuestro (Foto: Irina Baeva / Instagram)

¿QUÉ DIJO IRINA BAEVA DE SARA CORRALES?

Pese a que los rumores quedaron totalmente descartados con la publicación, la postura de Irina Baeva sobre la relación entre Sara Corrales y Gabriel Soto siempre fue un misterio, pues esta evitó en todo momento pronunciarse.

Sin embargo, la actitud de la actriz rusa no se debía a alguna molestia con su colega que fue acusada de ser la “tercera en discordia”, sino que buscaba no entrar en polémicas.

“Cualquier comentario sobre chismes, sobre rumores, sobre comentarios de otros, sobre especulaciones (no)… hablemos de cosas productivas”, señaló.

Al ser nuevamente cuestionada, esta vez con el nombre de Sara Corrales en la pregunta, la actriz se mostró tajante en su negativa a responder.

“Ningún comentario, de verdad. Les repito, hablemos de cosas productoras, de cosas que sumen, no chismes, no rumores, nada que no tenga que ver conmigo, con nosotros, con mis proyectos”, descartó.

EL MATRIMONIO CON GABRIEL SOTO

Del mismo modo. Baeva le restó importancia a los rumores que apuntaban a su separación, indicando que estas especulaciones solo existían en la prensa.

“Ustedes siempre así con esas preguntas que parecen capciosas, nosotros aquí hablando de cosas bonitas. Sí, pues aquí siempre hemos estamos y aquí estaremos”, añadió.

Finalmente, la actriz reveló con una declaración que sus planes de matrimonio continúan en pie pese a las constantes cancelaciones.

“(Agradezco) Su apoyo, sus preguntas y que siempre estén al pendiente. ¿La boda? Cuando se haga ustedes lo sabrán”, indicó molesta y antes de ser jalada por Gabriel Soto para alejarla de la prensa.