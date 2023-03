Durante varias semanas, distintos medios especularon que Gabriel Soto e Irina Baeva se habían separado tras reiteradas cancelaciones de su boda y que el galán mexicano se habría interesado en Sara Corrales, su compañera de “Mi camino es amarte”.

Y es que durante aquellas semanas de incertidumbre, los personajes de la telenovela de TelevisaUnivision se casaron durante una de las escenas e iniciaron rumores de un costoso obsequio y que sería Soto el responsable de la cancelación de la boda de Corrales y Rafael Gutiérrez, además de buscar un acercamiento a la madre de la actriz.

Sin embargo, hace unas semanas, las celebs de México descartaron los rumores con una romántica foto que compartieron en sus redes sociales.

La modelo rusa presumió su relación con Gabriel Soto en redes sociales (Foto: Irina Baeva / Instagram)

LAS VACACIONES DE IRINA BAEVA Y GABRIEL SOTO

Es importante resaltar que en varias ocasiones, la actriz colombiana aseguró que no existe un romance con el galán de telenovelas, algo que fue respaldado por la propia Irina Baeva, quien indicó que solo estaban distanciados por trabajo.

Esta versión fue corroborada por la pareja, quienes luego de su romántica velada en la Riviera Maya, volvieron a sorprender con un viaje a la playa mexicana de Puerto Vallarta en Jalisco.

En sus stories, la pareja compartió imágenes de su viaje, incluyendo una postal donde se aprecian las manos de los enamorados con copas en la mano a punto de brindar.

En la imagen, Soto posee una copa en la mano y viste una camiseta blanca con unos jeans. Del mismo modo, hay videos privados en los cuales se oye a Baeva mientras filma a su novio en una romántica tarde.

La actriz rusa compartió su romántica velada con Gabriel Soto (Foto: Irina Baeva / Instagram)

¿POR QUÉ IRINA BAEVA Y GABRIEL SOTO YA NO PUBLICAN FOTOS?

Hace unos días, la actriz rusa se presentó en “Despierta América” de Univision, la actriz explicó los motivos por los que ya no comparten fotografías en redes sociales debido a que no deben demostrar nada.

“A estas alturas del partido decidimos ya no participar en los dimes y diretes. Ya no tenemos que demostrarle nada a nadie, ya no tenemos que andar publicando o diciendo para que alguien nos crea. Decidimos ya no ser parte del juego”, afirmó la actriz de origen ruso.

Como se recuerda, desde que hicieron pública su relación, Irina Baeva y Gabriel Soto han compartido imágenes y videos de su vida en pareja, algo que dejaron de hacer meses atrás, disparando varios rumores.