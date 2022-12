Sara Corrales es una de las actrices colombianas más queridas del medio artístico. Desde que se dio a conocer en el reality “Protagonistas de novela” de RCN y en la telenovela “Todos quieren con Marilyn”, la carrera de la artista ha ido en aumento y su fama crece cada vez más. Es por ello que su vida personal despierta mucho interés entre sus seguidores, quienes quieren saber qué pasó entre ella y su expareja Rafael Gutiérrez.

Si bien Sara Corrales es muy discreta con su vida sentimental, en algunas ocasiones comparte con sus seguidores en las redes sociales parte de su intimidad. El año pasado inició una relación con el mexicano Rafael Gutiérrez, la cual duró un poco más de un año.

Si bien el romance parecía ir viento en popa cuando a inicios de este 2022 anunciaron su compromiso, pocos meses después Sara Corrales sorprendió a sus seguidores al afirmar que estaba soltera. ¿Qué pasó entre ellos? ¿por qué terminaron? y ¿por qué se le relaciona a la actriz colombiana con Gabriel Soto? Aquí te lo contamos.

Sara Corrales es una actriz, modelo y empresaria colombiana (Foto: Sara Corrales/ Instagram)

¿POR QUÉ SARA CORRALES Y RAFAEL GUTIÉRREZ SE SEPARARON?

En conversación con TvyNovelas, Sara Corrales habló sobre el fin de su relación con Rafael Gutiérrez dejando claro que ella está tranquila con su decisión.

“Estoy tranquila y muy segura de la decisión que tomé. Cuando una hace las cosas desde el corazón, sin rabia, sin odio y simplemente sueltas, las cosas fluyen”, afirmó la actriz de “Vecinos”.

Sara Corrales y Rafael Gutiérrez iniciaron su relación el año pasado. Luego, a inicios del 2022 anunciaron su compromiso, pero meses después se separaron en medio de mucha discreción.

Sara Corrales y Rafael Gutiérrez iniciaron su relación en 2021 (Foto: Sara Corrales/ Instagram)

¿POR QUÉ SARA CORRALES Y RAFAEL GUTIÉRREZ ROMPIERON SU COMPROMISO?

En la misma entrevista, Sara Corrales dejó claro que decidió no casarme por temas personales y que es una etapa que dejó atrás. De esta manera, la actriz colombiana le puso fin a su romance con Rafael Gutiérrez.

“Finalmente decidí no casarme por temas personales. Fue una etapa que quedó atrás, pero ahora estoy feliz empezando un ciclo nuevo. Justo en una conversación que tenía hace poco decía que no quiero un hombre bueno, porque lo que es bueno para ti, no es bueno para otra persona”, agregó.

Luego, Sara Corrales señaló que no descarta la posibilidad de volverse a enamorar, casarse y formar una familia con hijos. “Hoy pienso que no me gustaría ser madre soltera; creo en la familia, en un hogar, en un hombre que esté ahí para apoyarme y para disfrutar conmigo lo que construyamos. Si llega, bien, si no, estoy completamente feliz”, afirmó según recoge El Espectador.

Sara Corrales y Rafael Gutiérrez anunciaron su compromiso a inicios del 2022 (Foto: Sara Corrales/ Instagram)

¿GABRIEL SOTO QUIERE CONQUISTAR A SARA CORRALES TRAS RUPTURA CON IRINA BAEVA?

Aunque Gabriel Soto e Irina Baeva han negado que estén separados, los rumores sobre una crisis en su relacion van en aumento. De hecho, tomaron fuerza cuando el actor mexicano fue señalado de estar pretendiendo a la actriz Sara Corrales.

Según el presentador de “Sale el sol”, Alex Kaffie, Gabriel Soto le regaló a Sara Corrales una fragancia de la exclusiva marca Jo Malone.

“Gabriel está pretendiendo ¡grueso! a Sara”, aseguró el periodista de espectáculos. “Anda tan loquito por ella que diario le llegan a su camerino flores de parte de él”, afirmó según Univisión.

Sara Corrales se hizo conocida en el reality “Protagonistas de novela” de RCN y en la telenovela “Todos quieren con Marilyn” (Foto: Sara Corrales/ Instagram)