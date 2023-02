Luego de varias especulaciones que daban por sentado su ruptura con Gabriel Soto, la rusa Irina Baeva salió a manifestar que su romance con el actor sigue en pie, e incluso, aseveró que su matrimonio con el galán mexicano está más cerca que nunca. Pero eso no es todo, pues la actriz rusa también mencionó a la bella Sara Corrales. ¿Qué le dijo exactamente?

Durante las últimas semanas, los rumores de ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto comenzaron a esparcirse por redes sociales de manera fugaz. Y es que, tras posponer sus planes de boda, seguidores y fanáticos de la pareja actoral comenzaron a teorizar sobre un rompimiento entre ambas celebridades del panorama mexicano.

Irina Baeva y Gabriel Soto llevan juntos más de cuatro años y tienen una diferencia de edad de 17 años (Foto: Irina Baeva / Instagram)

Sin embargo, la rusa se cansó de las idas y venidas en torno a su relación, por lo que decidió zanjar de una vez por todas las especulaciones que daban por sentado una crisis de pareja entre Gabriel Soto y ella.

¿QUÉ DIJO IRINA BAEVA SOBRE SU RELACIÓN CON GABRIEL SOTO?

En tal sentido, la estelar de novelas como “Amor dividido” aprovechó las cámaras de televisión y se mandó con un escueto mensaje que evidencia la solidez de su noviazgo con Gabriel Soto y su camino hacia el altar.

La actriz rusa zanjó todos los rumores de separación con Gabriel Soto (Foto: Venga La Alegría)

“Entre más dicen, más se me resbala. Yo sé que es parte de nuestra chamba, a lo mejor no precisamente lo más agradable, pero no tengo nada que comentar al respecto, no voy a estar desgastándome y no voy a desgastar energía desmintiendo rumores”, añadió la actriz ante las preguntas de los periodistas de espectáculos.

“Nosotros siempre les dijimos que estamos bien, no les estoy mintiendo, nunca les dijimos otra cosa”, agregó la famosa de 30 años, quien no descartó un viajecito para aliviar el estrés.

¿QUÉ DIJO SOBRE SARA CORRALES?

De inmediato, Baeva esfumó toda posibilidad de desliz por parte de Soto y mencionó indirectamente a Sara Corrales, alegando que no existe espacio para terceras personas en su relación con el actor.

Gabriel Soto y Sara Corrales coincidieron en las grabaciones del melodrama "Mi fortuna es amarte" (Foto: TelevisaUnivision)

“Sobre terceras en discordia, eso a las fuentes confiables. No tengo nada más que decir”, dijo, para luego despedirse de los periodistas debido al cansancio de su trabajo. “Les agradezco mucho su interés, su atención, pero maña tengo trabajo super temprano”, finalizó.

¿GABRIEL SOTO MANTUVO UN ROMANCE CON SARA CORRALES?

El pasado 7 de febrero, Gabriel Soto también fue abordado por la prensa respecto al presunto romance que tuvo con su colega actoral. Si bien el actor confesó que logró tener buena química durante las grabaciones, negó por completo que haya tenido un romance con ella.

“Somos compañeros de novela que nos llevamos muy bien todos. Hicimos una química de trabajo todos y salió (el rumor) de un video en el que estábamos bailando, pero nada que ver” y agregó que todo lo que se habla sobre ellos son “chismes” , dijo Soto.

Asimismo, aclaró que se encuentra pasando muy buenos momentos con Irina, alegando que su compromiso con miras al matrimonio marcha viento en popa. “Todo muy bien, todo muy bien. No se preocupen, todo está perfecto”, señaló.