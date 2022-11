En las últimas semanas, la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto ha estado rodeada de mucha polémica, pues a la decisión de una vez más suspender su matrimonio se sumaron los fuertes rumores de que el galán mexicano de telenovelas tendría un romance con la colombiana Sara Corrales.

Y es que los rumores recientes de una separación de las celeb de México no eran carecían de sustento, pues no solo llevan varios meses preparando un matrimonio que no llega, sino que su relación inició en medio de una fuerte polémica por una presunta infidelidad del actor a Geraldine Bazán

Pese a los rumores, recientemente se emitió la participación de la pareja en un sintonizado programa nocturno.

Gabriel Soto e Irina Baeva han sido parte de distintas producciones (Foto: Amor dividido / Instagram)

GABRIEL SOTO E IRINA BAEVA EN “DE NOCHE PERO SIN SUEÑO”

Este domingo, Gabriel Soto e Irina Baeva fueron los invitados en “De noche pero sin sueño”, el programa en el prime time de Univision que conduce Adrián Uribe.

Desde que el presentador anunció la llegada de la pareja, este mostró emocionado por su visita, indicando que la “noche se va a poner aún mejor porque vamos a recibir aquí a una pareja de estrellas: protagonistas de novela, talentosos y además muy agraciados los dos”.

Fue así que la pareja ingresó al plató y abrazaron al popular presentador de televisión, quien recientemente fue descubierto como Rey Egipcio en “¿Quién es la máscara? 2022”.

“Amigo querido, muchas felicidades por tu programa, sé que este programa es muy importante para ti, algo que querías hacer desde hace mucho tiempo, así que felicidades”, indicó Gabriel Soto.

La pareja inició en medio de rumores de presunta infidelidad de Soto a Irina Baeva (Foto: gabrielsoto / Instagram)

El conductor invitó a la pareja de actores a participar de una divertida dinámica inspirada en el popular challenge de TikTok para destapar aspectos conocidos de la pareja.

“Oigan vamos a hacer una cosa, yo les quiero hacer unas preguntas así como de esos challenge en TikTok que hay y todo, van a cerrar sus ojitos, yo les voy a hacer unas preguntas y nada más se van señalando a ver quién…”, comentó, antes de iniciar con cuatro preguntas.

Quién es más celoso: Irina y Gabriel se señalaron a sí mismos. Quién es más berrinchudo: ambos coincidieron que es Irina. Quién es más desordenado: ambos señalaron a Gabriel. Quién es más miedoso: la ganadora unánime fue Irina. Quién gana más: el actor se señaló a sí mismo, confirmado por su pareja Quién actúa mejor: ambos señalaron a su pareja.

En la última pregunta, Adrián Uribe aplaudió la respuesta y aseguró que “Esto es una pareja que se quiere y que se cuida”.

Cabe destacar que esta presentación fue grabada hace varios meses, incluso antes del estreno del programa de Univision.